疫情升溫，台中行善團今年宴請弱勢尾牙活動決定取消，邀請民間企業捐贈200份「冷凍年菜禮盒」，除讓弱勢家庭過好年外，期盼拋磚引玉的活動，號召社會各界愛心人士共襄盛舉，支持寒冬送暖。

台中行善團長張茗富說，200位獨居長輩、低收入戶家庭，領取「冷凍年菜禮盒」，市價1200元共6道美味佳餚，有魚有肉、鮑魚、佛跳牆、魚翅羹等應景年菜，讓弱勢貧困家庭跟平常家庭一樣，歡喜迎接農曆新年、過好年。

台中行善團長張茗富指出，台中行善團服務弱勢約15年，累積百位企業店家及愛心人士，幫助4000個家庭、成功協助逾2500人重返社會工作，寒冬送暖活動即聚集20多家的房仲業者共襄盛舉。

台中行善團長張茗富說，因疫情緣故，取消尾牙圍爐活動，歲末天寒之際，讓弱勢族群今年的農曆年顯得更加艱困；原預計舉辦20桌200人辦桌餐會，配合政府防疫措施取消團聚餐會，台中行善團協會與愛心企業與知名房仲業攜手送暖。

台中行善團長張茗富表示，今年起成立愛心企業與店家服務據點，預計號召各行各業加入愛心企業與店家，協會將頒發愛心企業與店家認證標章與證書，如有急難需要協助時，立即通報行善團派訪視組接手幫忙。

(中時 )