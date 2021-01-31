台南市大內區公所31日舉辦揮毫贈春聯活動。（大內區公所提供／李宜杰台南傳真）

台南市大內區公所31日舉辦揮毫贈春聯活動。（大內區公所提供／李宜杰台南傳真）

台南市大內區公所迎接牛年到來，提前讓民眾感受過年氣氛，31日上午9時在公所前廣場舉辦「2021 Happy 牛 Year~金牛迎春揮毫贈春聯暨防災防疫宣導」活動，邀請名書法家林幸絹、陳建男、李益錱、王美淇及林忠佐等5名書法家現場揮毫，吸引民眾駐足觀賞名家揮毫風采，讓民眾大開眼界，250幅春聯被索取一空，熱鬧非凡。

大內區區長李義隆表示，農曆春節，多數家戶都有貼春聯的習俗，春節前夕，為使民眾感受濃濃年節熱鬧氛圍，帶來新年喜氣，同時推廣傳統文化，提升美學素養，特邀請5位書法名師揮毫，書寫春聯給大內鄉親，張貼於家家戶戶除舊佈新，大受好評。

李義隆還說，每位老師字體獨樹一格，民眾可自行挑選喜愛的春聯作品裝飾門楣，祝福大家牛年大豐收，牛轉乾坤行大運，也歡迎民眾過年期間可安排至大內區走春，遊賞大內各熱門景點，如二溪月世界白堊地形、南瀛天文館、龍貓公車站彩繪村、大內小賣所等，期讓民眾收穫滿載，滿溢過年喜慶氛圍。

李義隆指出，活動現場也安排防災、防疫政令宣導攤位，並請名師書寫防災對聯：「防災求得平安在、減災換得幸福來」、「隨手清除孳生源、徹底消滅登革熱」，懸掛於現場親自向民眾宣導。

(中時 )