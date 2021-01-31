邱宇辰專訪。（陳俊吉攝）

邱宇辰（毛弟）15歲時和哥哥邱勝翊（王子）一起參加《模范棒棒堂》出道，15年的演藝路上雖然作品橫跨戲劇、主持、電影和音樂，卻一直很難擺脫「王子弟弟」形象，大家也總習慣叫他「毛弟」，直到去年運動實境節目《全明星運動會》裡的戰將表現，終於讓他甩開過往包袱，從該節目選秀時不被看好的「鍋底」，成為拿了兩次MVP以及最佳精彩鏡頭獎最多個人獎項的「邱宇辰」。現在的他臉上洋溢自信光彩：「所謂三十而立，我是三十才開始！」

前幾年加入新東家就決定改新藝名「邱宇辰」，他說自己也一直在思考「邱宇辰有什麼可以帶給大家」，《全明星運動會》剛好讓大家知道了這名字，也讓他覺得對得起這名字，「希望大家聽到邱宇辰這三個字，都知道他個性是永不放棄，不管任何運動項目都全力以赴，勇敢面對各種挑戰」。

邱宇辰30歲這一年演藝事業有捨卻得到更多。（陳俊吉攝）

他坦言該節目效應很大，還聽說連小學午餐時間都有老師放《全明星運動會》節目給小朋友看，「我的媽媽級粉絲變多，FB、IG多了比較多長輩」，令他驚訝的是，居然不少長輩留言「我叫我小孩要學你，雖然你選秀時落後，但非常認真努力，最後卻拿到最多獎項」，這讓他開心之餘也覺得壓力很大，沒想到自己勵志的比賽過程，竟然會成為媽媽們鼓勵小孩的「榜樣」。

連哥哥王子日前都開玩笑對他說「我第一次走在路上有人跟我說『我有看你弟的節目』」；前陣子臉書流行「一句話惹怒你」，王子當時寫的就是「毛弟，我有看你的全明星運動會」，看似他被秒惹怒的一句話，但其實包藏著王子也對弟弟闖蕩出好成績的驕傲。

關於出道以來就活在被拿來與哥哥比較的陰影下，「我後來沒想太多，我們都成年了，走不一樣的路線，我就是把自己本分做好。一切都需要時間強求不來，我學到何謂讓時間慢慢發酵，當你很想做一件事，老天可能覺得時間還沒到，那就耐心等待，專注你當下可以做的事」。

邱宇辰30歲這一年演藝事業有捨卻得到更多。（陳俊吉攝）

他不諱言，「當年和哥哥一起參加《棒棒堂》，他先出道，我再出道後就難免會做比較。以前很多老師、同學來找我也都是跟我要我哥的簽名，小時候心態難免不成熟，就好想要特別努力，但當努力了卻達不到自己要求就會比較急」。因為他看過身邊很多例子，都是「哥哥很優秀、弟弟通常就很廢」，「所以我不斷告訴自己，我一定要打破這印象」。

現在的他長大了，心態改變了，聽到有人說「我很喜歡你哥」，他會代為轉述，「有人喜歡我的家人，我也替他開心，現在比較能感受『與有榮焉』，因為我自己在不同領域也做得很好，但叫我小時候的自己講這些話的確不可能」。尤其前幾年奶奶生病到過世那段期間，當時兄弟倆一起站出來幫忙家裡長輩扛起照顧家庭的責任，感情從此變得很好，現在他也跟哥哥、媽媽住在一起，成為朋友眼中很難得的事。

邱宇辰與他的藍隊隊員們親如家人。（摘自臉書）

去年三月從主持3年的《娛樂百分百》畢業，讓習慣跟大家搏真感情的邱宇辰一度覺得感傷，後來開始思考工作上的表現似乎一直卡在某個地方，「如果我無法控制外界因素，至少要控制我自己！我洗澡時看著鏡子裡的自己，覺得自己這麼差、這麼瘦、這麼不Man，所以決定從自律、訓練身材開始身體力行」，隔天一早他就去找教練，展開為期100天、一週練5天、拍影片的健身增重計畫。就在健身完、順利增重8公斤，體能狀態達到巔峰時，剛好接到《全明星運動會》邀約，他慶幸有那100天高強度的自我訓練建立起抗壓性，他才能hold住後來122天的比賽過程，「老天真的對我滿好的，祂關了我一扇門，但也為我開了一扇窗，幸好有那時《娛百》的畢業，才有後來的《全明星運動會》這個禮物」。

邱宇辰說，在一開始選秀時，12個男生中他是第9個才被挑中的選手，確實曾經因為被低估而失望，但他沒有因此喪志，因為真正開始比賽後，大家已經不會管誰是選秀狀元、誰是鍋底，根本不會想太多，「我先天條件不如人，一開始不是最強的，但自我期許要靠著後天努力讓自己變最強！」他特別感謝夏和熙，在當初組成藍隊之後，就最早帶給他衝擊，「他開始買藍色信物，每天約大家在河濱公園慢跑，積極凝聚大家，我心想，他這麼認真，我也要認真練起來！」大家自主訓練投入的程度，其實也讓製作單位傻眼，很開心能找到一群私下還做這麼多練習的藝人。

邱宇辰在總決賽獲頒最佳精彩鏡頭獎。（摘自臉書）

「不管哪一隊，我們沒有任何一人有偶像包袱，每個人都拋開也忘記原本的身分，所以你會看到金曲歌王在努力練拔河， 比賽當天他就是李玖哲不是歌王，大家會感動的點，就是每個人好像都回到最純粹的自己 ，發自內心愛自己的隊友、爭取榮耀。因為我們都知道雖然我們不是每一項運動的專業運動員，還還是要有個榜樣在，不能用輕浮態度面對運動項目，不能開玩笑」。他笑說大家根本投入到走火入魔的程度，「這就是運動競技的魅力，你不用做任何效果，效果自然而然就會跑出來」。

邱宇辰回憶比賽期間，藍隊隊員除了睡覺時間，幾乎24小時都在一起，「每天早上7、8點就見面，回家還繼續在群組聊，我自己的房間像旅館，回家就只是睡覺」，除了第一集在他家收看，第二集開始到總冠軍賽，每周日都到夏和熙家一起收看，「所以我們現在打算讓周日變成家庭日，這樣的緣分與感情斷掉太可惜，大家也一起想很多我們還可以一起做什麼延續Teamblue的精神，因為我們已經成為太好的朋友，不見面會想念對方，以前談戀愛時也沒那麼緊密，不會那麼黏。是運動讓年齡差距很大的我們結合在一起，讓我多了這麼多家人」，哭點超級無敵高的他，上一次哭是因為奶奶過世，平常完全不會為了任何事而哭，結果胡宇威受傷時他大哭崩潰，「這是我人生第一次為了男生哭，也沒有為女生哭過」。

他非常感恩這節目讓他獲得非常多，也給他帶給這麼大的轉變，「我獲得一群很重要且是一輩子的家人朋友，我們一起打仗4個月，成功打出一場完美的仗，自己的抗壓性提升、守護隊友、幫助隊友這塊也是意義重大，讓我可以更勇敢面對接下來的所有挑戰」。

(中時 )