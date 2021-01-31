漫畫書早期在不少家長眼中，總被認為是耽誤孩子學習的不良讀物，但隨圖像化時代來臨，如熱銷的《如果歷史是一群喵》等知識類漫畫，早已成為教育最佳幫手。台灣動畫團隊「連想創意」發想動畫影集《今天誰代課？》，攜手漫畫家海魚將其漫畫化，描述如石頭、蜂巢等不同物種變成老師，會為學生帶來何種趣事，以自然不失幽默的方式，在漫畫中融入學科小知識。

連想創意負責人連俊傑表示，動畫尚未完成，希望先藉漫畫吸引不同讀者，投入這所天天有不同代課老師的校園故事，「現在的小朋友思考非常跳躍，如果每天來上課的老師每天都不一樣，還跨越物種，一定會有很多有趣事情發生，跟不同老師相處下來，也會碰撞不同知識。寓教於樂，若能先娛樂小朋友，再教育他們，這對小朋友讀者來說，也是比較能入口的方式。」

漫畫中的小學生們，從沒見過真正的班導師出場，所幸副校長神通廣大，每天總能為臨時不能到校的班導找來救援，但即便有代課老師在，還是會有危機需靠學生自救，如石頭老師為教授游泳，反先讓校園泳池破洞。親職溝通作家羅怡君表示，透過不同事件，老師角色淡化，反能刺激學生自主學習，瞭解團隊合作重要。

海魚表示，這是她首次嘗試繪製漫畫，在漫畫中融入知識很難，如因蜂巢老師到校，就有描繪蜜蜂採集花粉習性的環節，想帶入的資訊太多，反而會難以取捨故事篇幅。漫畫中的孩子們，未來還會遇到更多不同的代課老師，考慮構思不同角色，加入太空相關知識。

(中時 )