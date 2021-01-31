這起離奇失蹤事件，發生在大陸杭州，一名25歲男子，日前突然消失無蹤，但是手機、還有身份證等，都留在房間裡，最詭異的是，男子居住大樓的電梯監視器，沒有拍到男子離開的影像，男子父母感到相當驚慌，不曉得兒子怎麼會這樣憑空消失。

李琪父母焦急尋人(圖片截自/看看新聞)

消失的男子叫做李琪，來自湖州，從大學畢業後，進入杭州一家技術公司工作，也在附近租一間房子，但今年1月19號，李男突然沒有到公司上班，父母得知消息後，當天立刻從老家趕到杭州，進到兒子租屋處查看，不僅隨身物品都沒拿走，連手機也還在充電中，更別說身份證、衣服等都放在家，租屋處的門也沒有關上。

李琪父母感到疑惑，要求社區提供監視器，就這麼剛好，社區監視器幾乎都故障，只有電梯內監視器正常，經調閱查看，李琪18號下班回到租屋處，就沒有再次坐電梯出門的紀錄，不過李琪住在9樓，走樓梯下樓出門也是有可能，令人疑惑的是，為什麼要刻意走樓梯？

但整起失蹤案件，其實有跡可循，根據外媒報導，李琪人間蒸發前，曾挪用公司公款，金額約15萬4000多人民幣，且同事透露，李琪沒來上班的前一天，公司正因為財務問題，進行內部調查，由此可推測，李琪知道恐怕會面臨調查。

至於為何要挪用公款，據悉，李琪平時熱衷網路遊戲，去年7月份開始花錢儲值，金額約13萬人民幣，目前李琪父親已經將兒子偷走的公款歸還，公司也聲明不會繼續追究，但警方仍在調查這起失蹤案。

(中時新聞網)