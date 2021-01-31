中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，由於幾個大國壟斷疫苗，台灣將延後國際社會取得疫苗，並批評世界衛生組織（WHO）「不夠力」。對此說法，民眾黨立委高虹安直言，陳時中此話讓人感到有「甩鍋」的意味，台灣取得疫苗過中歷經一連串的轉折，令期待的國人一再失望，已動搖了大家對陳時中及政府的信心。

高虹安31日在臉書發文談及全球爭相搶購疫苗問題，她表示，台灣的防疫情況逐漸嚴峻，從全球疫情發展的階段來看，下一波台灣防疫的重點是「能否趕得及施打疫苗」，並將疫苗覆蓋率提升到指揮中心預計完全防護力的65%以上，可說是一場疫苗戰。

台灣民眾黨立委高虹安(左)、衛福部長陳時中(右)。(圖/翻攝自 高虹安臉書)

她表示，台灣防疫雖然做得不錯，但在一份媒體評比中「疫苗獲取」這項指標裡在53個經濟體裡卻是「倒數第11名」，這就明顯地點出了台灣目前防疫的弱點。

高虹安說，台灣未來如果拿不到足夠的疫苗，當其他國家都施打完畢重啟經濟了，台灣還需要全境封鎖，屆時除了影響經濟，更恐對全體國民的健康造成傷害，這將是很嚴重的國安問題。

台灣民眾黨立委高虹安(左)、衛福部長陳時中(右)。(圖/翻攝自 高虹安臉書)

但陳時中卻對疫苗問題的答覆，卻都十分模糊、不確定。其實，早在去年11、12月底，高虹安就已針對疫苗取得進度、冷鏈運輸保存設備的籌備以及預算是否充足，質詢行政院長蘇貞昌與陳時中，當時陳時中回應，基於對外談判困難與保密的理解，尚在商談中。

但時至近日，卻不斷被爆出台灣東洋代理破局、港商「雅各臣」疑似找立委介入、政府信誓旦旦表示對外已預計取得數百萬份疫苗，到近日牛津（AZ）疫苗廠商通知因為歐盟禁令無法提供台灣疫苗，陳時中改口表示「有實際的力量施壓」以及「大國超買」造成 「台灣恐將延後國際社會取得疫苗」，甚至批評世界衛生組織（WHO）「不夠力」。

對於陳時中各種推諉說詞，高虹安直言，這都讓人感到有些許「甩鍋」的意味，甚至有網友整理出疫苗相關的新聞時間序，引起網路輿論熱議並「質疑政府的信用」。她還說，這一連串的轉折，令期待疫苗的國人一再失望，也動搖了大家對陳時中部長以及政府的信心。

高虹安並指出，台灣人當然也清楚國際談判有許多實務上的困難，相信陳時中部長這段時間也為此付出相當努力，大家也都表達支持與諒解，但是過往疫苗進度的資訊不透明，已經讓國人有諸多疑慮，期待政府與防疫中心可以盡快說明，不再甩鍋、也不要再顧左右而言他。她強調，接下來該是清楚坦率向國人說明「困難何在」的時候了。

「疫苗採購轉折多，政府何時說分明？」 近期新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，台灣的防疫情況也逐漸嚴峻，從全球疫情發展的階段來看，下一波台灣防疫的重點是... 由高虹安發佈於 2021年1月31日 星期日

(中時新聞網)