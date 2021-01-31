韓國國防採購計劃管理局（DAPA）在媒體上說，第1架KF-X原型戰機的組裝過程順利，很可能在4月底之前就能與公眾見面，這將比原定計劃要提前數週。

防衛世界(Defense World)報導，第1架KF-X原型機目前已到最後組裝階段。自2015年以來，韓國一直在進行KF-X戰機的開發，這是一種「4.5代」戰鬥機，用以取代韓國空軍服役許久的F-4幽靈2式戰機( Phantom II)和F-5虎2式(Tiger II)戰機。

KF-X戰機主要是由韓國航太工業公司（KAI）所負責，擔任機體設計與系統集成，該公司在2020年9月開始組裝第1架原型機，在去年已公開過2次原型機的組裝進度。而且戰機的動力來源-通用F414-GE-400K發動機，已在去年6月運交到KAI公司。

在原型機完成以後，KF-X還有很長的地面測試和飛行測試工作要進行，預計到2026年才會完成試飛。在最順利的情況，2028年將可量產40架初期型，到2032年將再交付80架。

KF-X在外型上與F-35A聯合打擊戰機相當類似，差別在KF-X採用雙發動機，而F-35A是單發動機。除此以外，KF-X沒有內藏彈艙，採用武器外掛式，也意味著匿蹤要求沒有那麼高，因此在性能和功能上，更接近F-16，所以才被稱為「4.5代戰機」。

KF-X的預計極速是1.81馬，航程為2900公里，最大有效載荷為7700公斤。具有10個派龍架，可安裝飛彈、油箱或是射控/偵照/光電筴艙。

(中時新聞網)