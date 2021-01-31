在桃園平鎮某醫院被傳染的案908，成為該院院內感染首例。由於他未出現症狀而外出趴趴走，足跡遍及新北和桃園，令和他待過相同景點的民眾剉列等。中山醫大兒童急診科主任謝宗學認為，新冠病毒潛伏期約2-7天，最長可超過10天，因此案908在1/26的足跡較具參考價值，他也奉勸大家，人潮聚集的景點或場所儘量少去。

中央流行疫情指揮中心今（31）日公布案908在1/25、1/26的足跡，1/25下午他曾到新北瑞芳的九份老街、阿妹茶樓；26日中午到桃園龜山的餃子樓中樓用餐，下午則到佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街、游記百年油飯等地方。

謝宗學今在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」分析，案908是1/23在候診時跟案889座位前後排接觸，COVID-19的潛伏期是2到7天不等，最長可以到10天以上，因此1/25（1/23+2天）以後的足跡才有參考價值，又因為1/27開始居家隔離，所以比較有意義的足跡是1/26，1/25的足跡相對上意義較小。

謝宗學說，看到案908的公共場所活動史，很多是著名旅遊景點，還是要勸大家桃園醫院風暴尚未解除前，儘量少到人潮聚集的景點或場所，因為無法事前知道身旁的陌生人是不是下一個確診病例。

對於908活躍的足跡，底下網友留言紛表憂心，「這908可怕的活動力…」、「案908兩天處理兩條老街（全台十大老街），殺傷力超強。」、「迄今都無症狀，這才是最可怕的！因為無症狀所以會趴趴走，那身邊的人不確定性很高欸！」

(中時新聞網)