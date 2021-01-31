2021年柏林影展將於3月登場，台中市「中山73影視藝文空間」2月推出史無前例的「熊熊係金ㄟ－柏林金熊獎電影」專題，一口氣推出包括1998金熊獎《中央車站》、2013金熊獎《愛的佔有慾》，以及2017-2020年的《夢鹿情謎》、《禁身接觸》、《出走巴黎》以及《無邪》等共6部金熊獎電影。

「中山73」將主題鎖定柏林，除推出素有「影后製造機」之稱的德國導演克里斯汀佩佐（Christian Petzold）電影專題，放映他跨越歐洲時空的2部代表作《過境情謎》與《水漾的女人》，男女主角都是影帝法蘭茲羅戈斯基和影后寶拉貝爾，並邀請政大助理教授姚經玉主講「從電影看柏林」，以其參與柏林影展10多年經歷，分享柏林在電影中的前世今生與春夏秋冬，該講座將於2月6日登場。

政大助理教授姚經玉主講「從電影看柏林」將於2月6日登場。（海鵬提供）

先後於柏林攻讀哲學、戲劇與電影的克里斯汀佩佐，父母來自前東德、經歷過二戰，使他的作品常在優雅中帶有現代與歷史的意涵，成為其獨特風格，不僅曾榮膺柏林影展最佳導演，更將德國女星妮娜霍斯、寶拉貝爾，先後送上柏林影后寶座，博得「影后製造機」封號。

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