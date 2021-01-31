韓劇《哲仁王后》最新一集中，申惠善和金正鉉越走越近，申惠善深夜穿著薄紗上衣，使出韓國最常見的留妹過夜招數，端出拿手的古代版拉麵問金正鉉：「要吃了拉麵再走嗎？」申惠善還瞬間「眼技炸裂」，承認當年出手救金正鉉的人：「是我。」讓2人的曖昧情緒衝到最高點。

申惠善之前被暗算險喝下毒藥，撿回一命後決心和金正鉉結為盟友，主動握手打破「No touch」約定，也大方和金正鉉玩交杯酒喝「One shot」，在外人眼中看來，兩人生活充滿各種甜蜜情趣。申惠善還沒事就在夜晚打擾金正鉉，原本陰錯陽差用書信傳情，後來索性直接衝到君王寢室，卻無意間看到對方更衣畫面，搞得自己也小鹿亂撞。

申惠善以全新的黑色系服裝和豔麗妝容現身，展現她徹底黒化、找出陷害自己的兇手的決心，自稱是「穿著Prada的惡魔」，宣告要成為宮中「瘋女人之中最瘋的」，進行華麗報仇，連自家老爸「國丈」都感嘆，原本以為王后是「梅花鹿」般的女子，入宮後性情驟變成了「野馬」。申惠善被大王大妃嗆聲時，還強調自己不靠家世也不靠老公，「我是仗著我自己囂張」，在古裝劇一展獨立自主的女性力量。

劇組釋出超粉紅「初夜」花絮，只見2人都有點害羞，金正鉉坐在申惠善身邊時一度離得太遠，申惠善還自動挪動身體靠近，但因為要拍不同鏡頭，這段床戲拍了至少5次才完成，其中申惠善匆忙走出房門時不小心跌到，金正鉉立刻擔心問：「沒事吧？！」金正鉉起身時衣服稍微扯到，申惠善也貼心幫忙順衣領，看出對彼此的關心照顧。

不過申惠善在花絮裡出現的頻率不多，觀眾頻敲碗卻都等不到回應，申惠善上韓綜《認識的哥哥》貼心為劇組護航，表示一切都是自己的問題，因為她拍攝準備期間喜歡嚼口香糖讓口腔維持濕潤，才能說好台詞發音，在旁等戲時則愛站三七步比較舒服，工作人員擔心她被觀眾誤會是態度不佳，才把她的部分剪輯掉，希望粉絲能夠理解。

該劇每週日一上午10點在friDay影音播出。

(中時 )