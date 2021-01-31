109學年HBL高中籃球聯賽開季至今尚未吞敗的泰山高中，今天是本季首度和南山高中過招，首節南山就給泰山下馬威，最終以外卡身份晉級到八強準決賽的南山高中，94比80賞泰山高中本季首敗。

泰山高中109賽季從預賽到複賽開出8連勝紅盤，不過他們籤運不錯，預賽跟複賽都未和能仁家商、南山高中、光復高中、高苑工商等HBL勁旅同組，因此八強準決賽是另一個挑戰的開始。

上一階段複賽意外經過外卡才收下八強門票的南山高中，沈澱心情之後再出發，開賽就透過連續得分打的泰山高中措手不及，奠定了雙位數領先基礎，也讓泰山這場比賽打得相當氣餒、找不到反擊的士氣。

賽後南山教練許時清認為，球隊把上一階段的問題修正，今天打來有做到分享球、製造出很多不錯的出手機會，也提醒球員不要因為第一場奪勝就鬆懈，接下來繼續謙卑、低調，沈穩面對所有比賽，衝擊四強是這階段首要目標，「南山航空從今天下午5點起飛，」。

南山吳志鍇本戰繳出29分、19籃板，其中三分球5投3中，這樣的數據連許時清都意外，吳志鍇回應：「今天手感不錯，隊友也相信我給我機會，才能有這麽高的得分，籃板也是隊友卡好位，讓我有機會爭搶。至於三分球平常就有在練，會在球隊訓練結束後再自主訓練，每天兩分球和三分球都要各進50球才收工。」

泰山教練廖文彬表示，預賽和複賽的強度確實不夠高，第一場又碰上老牌勁旅南山，開賽的狀況就不太妙，也讓球隊學習到如何在壓力下提升命中率，球員中止連勝都很失落，還是鼓勵大家下一場再來，「大家不要因此低下頭，這是一場馬拉松，我們繼續努力。」

(中時 )