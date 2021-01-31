施打新冠疫苗或維持現狀對台比較有利 藥師爆一關鍵

新冠肺炎疫情持續肆虐，多國已開始施打疫苗，目前全世界已有6000萬人口施打，但是問題仍多。台灣雖向外國廠商訂購約2000萬劑疫苗，取得時間卻不如預期。藥師林士峰表示，他原本相當喜歡新藥，不過在Vioxx(止痛藥)事件之後，他才改變新藥完勝老藥的錯誤觀念。因此施打疫苗，或是維持現狀等世界疫情退燒，哪一種方式對台灣比較有利，值得思考。

林士峰今天在臉書貼文指出，新藥最大的問題，就是可能有不可預期的風險。接種新冠肺炎疫苗比較有利，還是維持現狀等世界疫情退燒對台灣比較有利，其實是很值得思考的議題。

林士峰舉例表示，他剛畢業的時候，相當喜歡新藥，新藥通常價格比較高，但是副作用比較小，通常服藥的時間也比較方便。ㄧ直到Vioxx事件之後，他才改變新藥完勝老藥的錯誤觀念。Vioxx是1999年5月上市的止痛藥，傳統止痛藥會有胃部風險的副作用，Vioxx既不傷胃，也可以維持至少12小時的藥效，所以蠻受當時醫師的喜愛。不過這個藥長期使用，會有心肌梗塞的風險，經過一陣激烈的法庭攻防之後，Vioxx在2004年9月黯然下市。因此他才改變了新藥完勝老藥的錯誤觀念。

隨著各國陸續施打疫苗，目前傳出各種副作用。以色列至少有13人出現面癱症狀；挪威有13人老年人接種疫苗後，不幸過世；印度近450人出現副作用，有1人死亡；新加坡則有432起不良反應通報，其中3人出現較嚴重的過敏性反應；美國加州衛生部門也指出，部分民眾接種疫苗後，曾引起過敏反應。

(中時新聞網)