罷捷「貪食龍」車隊遊行前，杏仁哥等人上台致詞。（洪浩軒攝）

罷捷投票日2月6日在即，最後的超級星期天，罷捷團體今（31）日下午4時集結鳳山行政中心前路口，號召車隊重現「貪食龍」盛況，上千名支持者響應，讓罷捷氣勢沸騰到最高點，期盼催出投票率，眾人怒吼「黃捷下台」、「雙標議員滾蛋」！而該遊行的網路直播竟有近萬人在網路上收看，這讓網友們都傻了，直呼這次罷免黃捷恐怕「災捷難逃」。

今天主要以車隊遊行為主，包括機車、重機、汽車、貨車等上千輛，下午3時集結，4時正式出發，預估數千人參與，訴求是「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文」，車隊遊行路程大概20公里，預計晚間7、8時結束。除了罷捷支持者外，國民黨高市黨部副主委曹桓榮、立委吳怡玎、鳳山議員鍾易仲等多名民代也到場實際力挺。

罷捷「貪食龍」車隊遊行今（31）日下午4時展開。（洪浩軒攝）

罷捷車隊遊行今天下午登場，上千民眾集結。（柯宗緯攝）

罷捷「貪食龍」車隊遊行今（31）日下午登場，不僅在地鳳山、高雄市民參與外，也有來自台中、台南等地民眾共襄盛舉。（柯宗緯攝）

而在中天電視的YT頻道也有同步進行直播，就有網友注意到，這場遊行的直播最高同時收看人數竟高達9千多人，最後收播以後的點閱數更是多達230,338！顯示網友對於這次的罷免遊行相當的關心。

網友也在論壇上對這場遊行進行討論，紛紛表示「這人數真的多到有點可怕」、「黃復興都下令動員了，投票的人一定會多」、「這人數應該超過罷免門檻了，萊豬白眼災捷難逃」、「老實說應該被罷定了」、「不要小看韓粉的行動力，2020鳳山區投給韓國瑜的票數高達8萬多票，黃捷很危險、「人好多，難怪黃捷這麼緊張」、「連署人數比王浩宇多，會連署的都是鐵票」。

(中時新聞網)