每年12月至次年3月為酒駕肇事死亡高峰期，桃園市警局將加強執行機動取締酒駕工作，呼籲大眾飲酒後切莫駕車，應善用計程車、代駕服務，也提醒2月14日至15日13至18時，國道3號龍潭、大溪交流道將實施北上入口匝道高乘載管制，12至14日國道1號平鎮系統交流道南下匝道封閉3天，民眾出遊前可利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況。

每年12月至次年3月適逢補冬時節及春節等民俗節慶，民眾歡慶團圓小酌助興，導致酒駕情事增加，桃園市警局宣布到3月前將加強執行機動取締酒駕工作，呼籲大眾飲酒後切莫駕車，應善用計程車、代駕服務等安全、迅速方式返家，用路平安才能延續節慶歡樂。

今年春節連續假期為2月10日至16日，共為期7天，預計返鄉人、車潮將集中於2月9至10日（除夕前2日），桃園市警局將持續加強桃園、中壢火車站、高鐵桃園站周邊及聯絡外縣市之交通幹道、各交流道周邊道路交通疏導工作，以利民眾順利、平安返家團圓。

桃園市走春景點眾多，大溪、復興區向為春節旅遊熱點，且今年國道高乘載時間為2月14日至15日13至18時，國道3號龍潭、大溪交流道將實施北上入口匝道高乘載管制，屆時離開大溪地區之北返車潮可能受高乘載管制影響，

另外2月12至14日國道1號平鎮系統交流道南下匝道封閉3天，警方建議用路人提前規劃行程並使用替代道路，大溪往觀音方向可直行台66線快速道路後沿台61線或行駛台1線南下，往大溪方向則請改道行駛國道3號大溪交流道或沿台3線南下行駛，避免陷於排隊車陣中。

民眾出遊前可利用手機APP「桃園輕鬆GO、高速公路1968」等查詢道路狀況，避開易壅塞路、時段，以減少等候時間，桃園市警局各分局亦將利用新聞媒體、臉書社群、機關網頁等途徑加強春節期間路況即時報導，並利用警廣適時說明轄內各項交通管制疏導作為，適時指導用路人使用替代道路或改道。

警方提醒，春節期間仍維持執法強度，請駕駛人切勿心存僥倖，危及自己及他人生命財產安全；桃園市政府警察局敬祝各位市民朋友鄉親長輩及用路人：平安順心，旅途順利、新春如意、諸事大吉。

(中時 )