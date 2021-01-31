在大陸通過《海警法》、允許海警必要時使用武器後，日本連續多日表態高度關切，並向北京提出緊急交涉，認為大陸的《海警法》於2月1日正式實施後，中國海警船在釣魚島與日本海巡隊相遇發生「不測事態」風險大幅升高，未來日方將與相關部門合作，冷靜且毅然應對。

日本《共同社》報導稱，日外相茂木敏充在記者會上透露，為中國實施允許海警使用武器的《海警法》，已經向北京方面表達關切。茂木敏充表示，「重要的是不能以違反國際法的形式適用」，「日本政府已利用各種機會向中方表達了關切，將高度關注中國海警的動向。與相關省廳合作，冷靜且毅然應對」。

報導說，中國海警船在釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊多次駛入日本領海，茂木敏充的發言意在牽制中方，以免發生基於《海警法》的「不測事態」。

大陸《海警法》2月1日正式實施後，中國海警船在釣魚島與日本海巡隊相遇發生「不測事態」風險大幅升高。日方已向中方提出緊急交涉。（圖／新華社）

《多維新聞》指出，與此同時，日本自民黨國防小組要求完善法律以應對不測事態。日本防衛相岸信夫表示，「將密切關注中國海警船的動向，會結合現行的法律體系和實際情況加以考慮。」

報導稱，日本政府日前在首相官邸召開國家安全保障會議（NSC）4大臣會議，就包括釣魚島在內的東亞局勢展開討論。會議首次將釣魚島列為重要議題，與會者包括日本首相菅義偉、副首相兼財務相麻生太郎、外相茂木敏充、防衛相岸信夫和官房長官加藤勝信，管轄海上保安廳的國土交通相赤羽一嘉也出席了會議。

《共同社》指出，日本政府分析認為中國海警船自2020年8月以後，改為在釣魚島海域附近發現日本漁船時，原則上立即追蹤，與過去一段時間做法相比，中方的應對變得更加強硬。

報導說，大陸《海警法）法還規定，如果識別到在中國領海等管轄海域航行或作業的外國船隻、出現違法行為時可以進行追蹤。近幾年來大陸海警加強了對釣魚島附近作業的日本漁船的追蹤，去年10月在日本領海內連續逗留57小時39分鐘，創下日本2012年將釣魚島國有化以來最長紀錄，此舉很可能是瞄準該法的施行。

此外，該法還規定可對管轄海域的船隻實施登船檢查，凸顯對釣魚島周邊的管轄權。有觀點認為，將來可能對日本漁船進行檢查或驅逐海保巡邏船，行動將變得尖銳。

(中時新聞網)