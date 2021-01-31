中國手機製造商小米集團今天宣布，已於29日在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和美國財政部，要求法院宣告小米被這兩個部門列為「中國軍方公司」的決定違法並撤銷制裁。

美國國防部14日在中國軍方擁有或控制的中國企業清單中，再增列9家中國企業，其中包括小米。被列入制裁黑名單後，美國投資人將不得投資這些企業。

對此，小米31日在港交所發布公告稱，美東時間29日，已在美國哥倫比亞特區地方法院起訴美國國防部和美國財政部。

公告稱，小米認為上述兩機構在將該公司列入為NDAA認定的「中國軍方公司」的決定中，存在程序不公與事實認定錯誤，為了維護小米全球用戶、合作夥伴、員工和股東的利益，要求法院宣告該決定違法並撤銷該決定。

綜合美國之音、路透社此前報導，儘管這是前川普政府的決定，但拜登新政府的國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與財政部長葉倫（Janet Yellen）仍遭小米提告。小米稱該決定「非法且違憲」，並強調該公司不受中國人民解放軍的控制。

小米還在投訴中補充說，投資限制將導致「對小米立即且無法彌補的傷害」。

小米並稱，在加權結構下，該公司75%的股票權是由聯合創始人林斌和雷軍持有的，沒有軍方個人或實體的所有權和控制權，而且有相當多數量的股東是美國人，其10大普通股股東有3人是美國投資機構。

(中央社)