氣象局指出，未來一周大致呈現溫暖舒適的天氣，水氣不多的情況下，很適合年前的大掃除。(氣象局提供)

中央氣象局表示，明（2月1日）各地天氣晴時多雲，僅東部有零星陣雨，不過受輻射冷卻影響，要注意早晚偏冷，西半部日夜溫差仍大。未來一周大致呈現溫暖舒適的天氣，水氣不多的情況下，很適合年前的大掃除。不過「天氣達人」彭啟明指出，過年期間恐受一波系統影響，但目前變化仍大。

氣象局表示，31日早晚受輻射冷卻影響，空曠處有出現8-9度低溫，白天各地放晴，回升到23-24度。今晚明晨仍要注意東北部低溫約12-14度，其中新竹至臺南沿海空曠，及近山區平地有機率出現11度左右低溫。白天高溫和今天差不多，局部地區有機會來到26-27度。不過，西半部日夜溫差仍大，可達10度以上，外出仍要適量添加衣物。

氣象局「報天氣」粉專表示，未來一周到年前（2／1至2／7）天氣大致穩定，屬於溫暖舒適的天氣，僅周二（2日）東北季風稍增強，北部及東北部高溫降幅較多，低溫變化不大，整天偏涼；北部及東半部雲量增多，局部地區有短暫雨。周三到周日（3日至7日）東北季風減弱，又恢復溫暖、穩定的天氣。中南部則是持續整周穩定好天氣，日夜溫差偏大。

彭啟明表示，這陣子一直到除夕（2月10日）前大致都呈現舒適的好天氣，適合居家大掃除、曬衣物棉被。目前來看，過年期間的天氣變化仍大，有預測指出在初二、初三時會變天，但都還需再觀察。整體來說，不算太差也不會有寒流出現。

(中時新聞網)