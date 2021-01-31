新冠肺炎（COVID-19）肆虐，英國確診人數逼近400萬人，還有超過10萬人因此死亡，疫情十分嚴重，當局也宣布第二階段封城，然而英國女歌手芮塔歐拉（Rita Ora）卻違反限聚令，在倫敦包下餐廳開趴慶祝30歲生日，還要求餐廳刪掉監視器畫面，引起民眾一面倒撻伐。

據《BCC》報導，去年11月芮塔歐拉在埃及演出後回國，必須要居家隔離14天，然而不到14天，她就花費5000英鎊（約20萬台幣）在倫敦包下餐廳，邀請30多名好友一起開趴慶生，當時她的團隊還要求餐廳刪除所有監視器畫面，而經過警方調查，老闆也坦承自己有收錢，餐廳很可能會遭吊銷牌照。

芮塔歐拉的舉動震驚整個英國，連內政大臣普莉提·巴特爾（Priti Patel）都譴責她「錯誤和不負責任」，儘管芮塔歐拉承認錯誤，也為了表達歉意，將演唱會收入都捐給慈善機構，還是無法平息外界的怒火，IG粉絲一夕之間暴跌22萬人。

諷刺的是芮塔歐拉媽媽是一名退休醫生，去年才為了疫情重新回到醫院支援，在急診室協助，當時芮塔歐拉還對外宣稱，「我以媽媽為榮，她是個英雄。」更坦言全家人都受到媽媽影響，登記成為疫情期間的志工，也因此芮塔歐拉這次事件傳出，更遭狂轟是言行不一。

(中時新聞網)