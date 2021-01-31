▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

彰化縣一間檳榔攤超級衰，去年9月間曾被轎車撞入內，本月27日上午卻又再度傳出轎車因車禍撞進攤位；4個月內2度被不同部轎車「拆攤」，所幸兩次車禍中，皆無人員受傷，但攤位兩次都幾乎全毀，現場散落一地玻璃碎片，檳榔攤員工無奈的大嘆，「到底在衰什麼！」

據了解，27日上午間，一輛廂型車行駛在彰化縣大村鄉中山路段欲迴轉時，不幸撞上另外一部自小客車，箱型車隨即失去方向撞進在路旁的檳榔攤，事發當時，檳榔攤女員工湊巧離開櫃台如廁，並未有人員傷亡。

透過監視器畫面可見，一輛車突然撞進檳榔攤中，衝擊力大之大，直接撞碎攤位門口的大片透明玻璃，玻璃碎屑四濺在攤位各個角落，店內的物品全散落一地，滿地狼藉。

檳榔攤女員工表示，事發當時在她廁所聽到外頭有很大的聲音，大概就猜到是被車撞了，比較擔心在攤位中的狗狗受驚嚇。而此次的車禍則造成，檳榔攤裡水族箱中的兩隻螃蟹死亡，攤位則因撞擊全毀。

沒想到，2020年9月時，這間檳榔攤才被車子撞壞，當時該轎車上的副駕駛座遇伸手拿包包，不慎勾到方向盤導致轎車突然急轉，撞上檳榔攤，當時女員工也湊巧不在位置上，僅攤位前方停放的機車受損。

女員工兩度經歷車禍「拆攤」，直呼「到底在衰什麼！」警方調查，本次車禍肇事的廂型車甫上路3月，此次車禍共造成廂型車、轎車共計4人送醫，詳細肇事原因仍待警方進一步調查。

(中時新聞網)