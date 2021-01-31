台灣為何無法拿不到歐美疫苗？國民黨智庫副董事長連勝文今天表示，他對衛福部長陳時中向國人宣稱無法取得疫苗，是因為大國囤積疫苗的說法感到不滿，他認為，這是為了遮掩民進黨在防疫上沉迷於大內宣所生之重大失策。他強調，最近傳出「民進黨某立委及其所屬派系介入該疫苗取得的過程，想發國難財」，結果卻搞到一支都沒有，台灣被民進黨惡習害慘了。

連勝文今(31日)在臉書表示，中華民國(台灣)的鄰國新加坡，作為一個人口五百多萬的小國，其總理李顯龍卻於兩天前，完成注射第二劑Pfizer/BNT生產的新冠疫苗，同時新加坡也已經超過11萬3千人已注射第一劑的疫苗。而緊鄰的香港，也已宣佈即將取得Pfizer/BNT的疫苗要開始接種。更不要說另外一個小國以色列，已大幅完成全民接種疫苗，準備開放邊境、重啟經濟。

民進黨示意圖。(圖/本報資料照)

他對於陳時中稱台灣無法取得疫苗是因為大國囤積疫苗，這或許是部份事實，但聽起來更像是藉口，是為了遮掩民進黨在防疫方面，因意識形態及沉迷於大內宣所生之戰略上重大失策。

或許有人會納悶，「疫苗有很重要？」，連勝文說，他用簡單一句話解釋就是「沒有打疫苗國人敢出國、敢讓外國人進來嗎？台灣有可能恢復到新冠疫情前每年千萬人來台觀光嗎？」。

連勝文提到，去年有綠媒用一篇專稿嗆他，說台灣人即便沒有打疫苗，其他國家例如英國也歡迎台灣去，他感嘆，他不太確定寫這篇文章的人「頭腦結構」是否和一般人相同，但是沒打疫苗，大家敢去英國嗎？別忘了英國有最嚴重的「變種病毒」！更何況沒打疫苗，出國、回國都要被隔離，一趟三天兩夜的行程，到最後可能要被關一個月，誰有辦法出國？對台灣經濟命脈至關重要的國際經貿交流，又要如何重新開始？

至於台灣為何無法取得歐美的疫苗？連勝文強調，除了民進黨戰略上的重大失策，未提早進行佈局外，其中還有一個關鍵，就是「Pfizer/BNT」的亞洲總代理是一家大陸公司，但這要怪誰？這家大陸公司在Pfizer開始實驗疫苗初期即出資參與該計畫，現在民進黨要跳過該代理公司，直接跟總公司拿疫苗，這豈不是強人所難？他認為，這就是民進黨典型的以意識形態取代專業判斷的惡習。

現在又傳出來「民進黨某立委及其所屬派系介入該疫苗取得的過程，可能是想發國難財，結果卻搞到一支都沒有」，倒楣的還是台灣老百姓。

最後，連勝文也呼籲民進黨政府，靠著網軍與內宣是贏不了病毒的，看過去清末義和團的歷史，以為靠著符咒和大刀，就能夠抵擋洋槍洋砲，結果一敗塗地，倒楣的只是人民。他也拜託民進黨高官放下架子，先去求個幾萬支疫苗來給第一線的醫護人員使用，來穩住疫情第一線。

新加坡作為一個人口五百多萬的小國，其總理李顯龍卻於兩天前，完成注射第二劑Pfizer/BNT生產的新冠疫苗，同時新加坡也已經超過11萬3千人已注射第一劑的疫苗！而香港是一個城市，也已宣佈即將取得Pfizer/BNT的疫苗，要開始接種！更不要... 由連勝文發佈於 2021年1月31日 星期日

(中時新聞網)