高雄市議員黃捷的罷免投票將在2月6日登場，自從總統蔡英文在中常會上宣布將全力支持黃捷度過罷免案後，民進黨幾乎是傾全軍之力，大力挺捷，但卻有網友指出，鳳山當地的挺捷布條竟掛到國小的外牆上，這讓罷免團體怒轟難道挺黃捷顏色對了，就不用守法了嗎？

最後的超級星期天，罷捷團體今（31）日下午4時集結鳳山行政中心前路口，號召車隊重現「貪食龍」盛況，上千名支持者響應，讓罷捷氣勢沸騰到最高點，期盼催出投票率，眾人怒吼「黃捷下台」、「雙標議員滾蛋」！

罷捷展現力道，民進黨的挺捷大軍也不停呼籲支持者出門投下反對罷免的票。但卻有網友指出，民進黨挺捷的廣告遍地開花，不僅在各大廣告看板都有黃捷的身影，竟連國小的外牆都被掛上「挺黃捷反罷免」的布條。

這讓臉書粉專「Care高雄」相當憤怒，發文痛批挺捷人士，竟連小學外牆都掛上政治性的標語，高雄市的環保局都沒有打算要處理嗎？還是說因為蔡英文下令挺捷，現在黃捷的顏色對了，未來她在高雄就橫行無阻，為所欲為了呢？

(中時新聞網)