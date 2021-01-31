在泰國舉行的世界羽球聯盟（BWF)年終總決賽今天落幕，台灣羽球好手再創佳績。蔡英文總統今天表示，在疫情影響下，這些選手忍受著隔離的孤獨，拚出了振奮人心的好成績，「這是今天最棒的好消息！」也提醒大家更要落實防疫，維持住台灣的防疫成績。
蔡英文今晚在臉書表示，她要大大恭喜「小戴」戴資穎，在泰國舉行的世界羽球聯盟打出精采好球，逆轉拿下女子單打冠軍！台灣「第一男雙」王齊麟與李洋也拚出了讓人驚奇的好成績。包括年終總決賽在內，這個月在泰國連續奪得三座男子雙打冠軍，締造台灣男雙組合的新紀錄。
另外，男子單打選手周天成、王子維也都打進年終總決賽四強，展現出無比的拚勁。她「謝謝小戴、齊麟、李洋、小天和子維，在疫情影響下，忍受著隔離的孤獨，拚出了振奮人心的好成績」，她說，這是今天最棒的好消息！現在，長達一個月的賽事已經結束了，「歡迎你們回家」。
蔡英文也提醒大家，羽球好手在外替台灣爭光的同時，我們更要落實防疫，也維持住台灣的防疫成績。「台灣很棒，我們一起來加油！」
(中時 )
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