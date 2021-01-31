（癌症希望基金會副執行長嚴必文(左起)、藝術家陳定鴻、中友前執董張光貝今日共同開展。圖／曾麗芳）

迎接農曆春節的到來，中友時尚藝廊最新一期展覽，邀請國內知名雕塑藝術家陳定鴻老師展出「樂翻天」雕塑個展，共展出23件作品，其中一系列以小朋友及動物為主角的雕塑藝術品非常吸睛，一開展便吸引許多顧客詢問本次的展覽作品，參觀的民眾都被作品中小朋友純真、開心的樣貌所吸引，大家都說在現在疫情緊張的時候，看到這一系列的作品可以安撫內心、舒緩緊張的心情。

藝術家陳定鴻學習雕塑到創作，至今已有40年之久，早期的作品比較偏學院派，相當的具象，在台中豐樂雕塑公園就可以看到陳定鴻老師（早期名字是陳于煙）的大型雕塑。在蟄伏了幾年後，2012年起以華人文化的智慧美言為主題，其中帶入小朋友的天真爛漫以及與動物純真無邪的互動，勾勒出浪漫、歡樂的氛圍，如《狗來富》、《年年有餘》、《三陽開泰》、《五福臨門》等，一方面展現出爛漫的場景，一方面也祝福大家吉祥富貴，在農曆春節到來前夕，帶給觀者溫馨、喜悅的展覽氣息。

此次展出為中友顧客帶來23件作品，除了最新的創作外，更加入了數件過往的代表作，如《挽》將生命中的「情與愛」形塑於人體中，運用體態的變化、曲線的變動，詮釋不同層次的情感；《門》指的是生命之門，陳老師也將它稱作「后土」，代表對於生命起源的尊重。在這場展覽中看得到藝術家的創作脈絡，創作歷程中的各種嘗試，不論是風格的轉變或是主題的替換，皆傳達著人生中美好的風景，將無可言喻的情感灌溉到作品中。

「樂翻天－陳定鴻當代雕塑個展」從即日起展出到3/15止，本次也邀請藝術家陳定鴻響應公益，提供總價值8.8萬元的作品「年年有餘」於本次展覽中進行義賣，義賣所得將全數捐贈予「財團法人癌症希望基金會」，希冀透過藝術傳播的力量讓愛遠播。

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