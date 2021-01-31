印尼透過COVAX取得2300萬劑AZ疫苗 21:342021/01/31 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 AZ疫苗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼將在今年上半年透過COVID-19疫苗全球取得機制﹙COVAX），獲得多達2310萬劑的英國阿斯特捷利康疫苗。根據外媒報導，疫苗將分階段交貨給印尼，第一批將在3月份抵達印尼，約占總數的25-35%，第二批則在今年第二季交貨。 一旦世衛組織﹙WHO﹚批准英國阿斯特捷利康疫苗緊急授權使用，印尼就能施打這些疫苗。印尼國防部表示，初期接種人數在1370萬至2310萬之間。 除了阿斯特捷利康疫苗，印尼也進口了中國科興生技公司生產的疫苗，自一月中旬開始大規模施打。 歐美心急搶疫苗 反讓陸印成了全球贏家 阿根廷接種俄國疫苗 (中時 ) #印尼 #疫苗 #阿斯特捷利康 #透過 #COVAX 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸新冠疫苗接種數量 已超2400萬劑次 16:372021/01/31 兩岸 阿斯特捷利康疫苗延遲交貨 德揚言採法律行動 14:202021/01/31 國際 新冠疫苗添兩將 南非踢鐵板 04:102021/01/31 全球財經 3萬劑流感疫苗 鄭籲盡快施打 04:102021/01/31 地方新聞 DNA報告見陌生名竟是同母異父妹妹 她爆出媽多年偷腥秘密 09:122021/01/31 社會 AZ產能現短缺！ 歐盟、英國爆疫苗保衛戰 04:102021/01/31 全球財經 中時社論》台灣玩不起政治貿易博奕 19:402021/01/31 中時社論 疫情擴大沒疫苗 陳時中一舉動 正妹立委：台灣人很失望 20:152021/01/31 政治 司徒文分析 拜登持續反中友台 04:102021/01/31 焦點要聞 歐盟管制出貨 台灣購AZ疫苗卡關 04:102021/01/31 焦點要聞 台灣付5000萬美元買疫苗 竟遭退費？內幕曝光 15:172021/01/31 政治 國際熱門新聞 致死率達75％卻無藥可醫 科學家警告另一病毒風暴恐來臨 - 國際 糖尿病殺手 每週一次就能降低罹病風險比的美食 - 國際 向川普說再見 彭斯有意成立政治組織 - 國際 關鍵民調極不尋常 CNN：川普仍是共和黨2024最強總統候選人 - 國際 殲滅人腦組織 致命吃腦變形蟲在美擴散 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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