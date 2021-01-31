印尼將在今年上半年透過COVID-19疫苗全球取得機制﹙COVAX），獲得多達2310萬劑的英國阿斯特捷利康疫苗。根據外媒報導，疫苗將分階段交貨給印尼，第一批將在3月份抵達印尼，約占總數的25-35%，第二批則在今年第二季交貨。

一旦世衛組織﹙WHO﹚批准英國阿斯特捷利康疫苗緊急授權使用，印尼就能施打這些疫苗。印尼國防部表示，初期接種人數在1370萬至2310萬之間。

除了阿斯特捷利康疫苗，印尼也進口了中國科興生技公司生產的疫苗，自一月中旬開始大規模施打。

(中時 )