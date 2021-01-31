俄羅斯聯合飛機製造公司(UAC)發布Su-57「重罪犯」戰機的量產紀錄片，可看到剛完成組裝的Su-57戰機，從阿赫圖賓斯克空軍基地測試中心(Akhtubinsk Air Base)的機庫中推出。據俄國軍方經營的的茲維茲達(Zvezda)報導，今年將可量產5架Su-57戰機。

防衛世界(Defense World)報導，UAC公司的一條推文說：「第1架Su-57戰鬥機，已經合約交付給俄羅斯國防部，是76架量產計畫的第1架。」

組裝中的Su-57，翼根的彈艙還沒完成，可惜被帆布遮蓋，看不到詳細的機械結構。(圖/UAC)

該推文還附帶了1分半鐘的Su-57量產紀錄片，其中有一個片段還看到翼根的短程飛彈彈艙，還沒完成，由帆布罩著，可惜我們仍不知道這個彈艙的主要機械結構。

負責生產的哈巴羅夫斯克地區-蘇霍伊設計局製造廠幾天前表示，今年將可完成5架Su-57，並交由國防部。

Сборку серийного Су-57 показали на видео

Su-57是由蘇霍伊設計局(Sukhoi)開發(現已屬於聯合飛機公司UAC的一部分)，主要生產基地是阿穆爾河畔共青城工廠。該戰機於2010年1月29日首次飛行，實驗機的名稱是「T-50」，是全球第2種兼具匿蹤性與格鬥能力的5代戰機。

雖然首架T-50在2010年完成，但是從T-50到Su-57仍然相當曲折，包括蘇霍伊不滿意AL-41發動機的推力表現，以及機身彈艙結構強度不足，使得戰機一直沒有定型，直到2017年才得到「Su-57」這個正式名稱，而且首架量產型竟在2019年12月29日墜毀，可見研發過程困難重重。

雖然如此，Su-57仍然持續量產，計畫到2028年完成76架。

(中時新聞網)