今夜又有2架共機進我西南空域 今日累計7架侵擾 21:462021/01/31 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為解放軍殲-11BS戰機。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供 空軍今夜第二度發布共機動態，今夜有2架殲-11機進我西南空域，共軍極少夜間派戰機侵擾我西南防空識別區，近日已有兩次，此外，連同日間5架共機，合計今日共有7架共機侵擾西南空域。 私企破天荒大買29架以F-16 要陪美加空軍練兵 麟洋配寫新猷 決賽不想遺憾 (中時 ) #共機 #西南空域 #空軍 #共機動態 #殲-11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 WDC無人機國際證照班 開跑 04:102021/01/31 企業經營 中火綠版決議 盧批護航燃煤 04:102021/01/31 焦點要聞 Su-57戰機量產影片發布 今年俄國空軍可接收5架 21:452021/01/31 軍事 進展順利 韓國KF-X原型戰機提前於4月亮相 20:162021/01/31 軍事 司徒文分析 拜登持續反中友台 04:102021/01/31 焦點要聞 澎湖清明節機位 2月1日上午9時起開放訂位購票 11:352021/01/31 寶島 新聞早班車》綠替扁拚除罪 藍嗆乾脆貪瀆無罪 07:072021/01/31 政治 警3面向打詐成果驚人 查獲上億元不法所得逮783人 19:482021/01/31 社會 大陸華龍一號核電機 投入商轉 04:102021/01/31 產業財經 國防部首度公布美軍機動態：1架偵察機現蹤我西南空域 19:022021/01/31 政治 聲援罷免陳柏惟 蘇偉碩曝2大理由：交給台中人了 12:002021/01/31 政治 政治熱門新聞 罷捷車隊大遊行空拍影片曝光 網驚喊：原來這麼長 - 政治 台積電30年前尋求德國技轉被趕出門 卻驗證了張忠謀那句話 - 政治 陳時中為何隱瞞平鎮某醫院？藥師爆4大疑點 - 政治 趙少康想回國民黨？江啟臣證實收到申請 - 政治 再爆本土確診後最新疫情民調曝光 這個數字很高 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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