共機進入我西南防空識別區示意圖。國防部提供

空軍今夜第二度發布共機動態，今夜有2架殲-11機進我西南空域，共軍極少夜間派戰機侵擾我西南防空識別區，近日已有兩次，此外，連同日間5架共機，合計今日共有7架共機侵擾西南空域。

(中時 )