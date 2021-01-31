新光醫院前副院長黃芳彥是台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信，卻因涉及國務機要費洗錢案，避走美國12年，最後在27日以自殺結束一生。對此，全國公務人員協會榮譽理事長李來希相當憤怒，怒轟台美司法互助機制「非常完整」，一個通緝犯竟然「死都抓不回來」！

因涉前總統陳水扁國務機要費洗錢案而滯美不歸的扁家親信黃芳彥，經證實已在美國加州南部的爾灣市舉槍自盡，震驚台灣各界。當地警局證實，黃芳彥利用槍枝輕生，陳屍於一棟商業大樓後方停車場，在美西時間27日中午12點41分被發現。經過橘郡法醫相驗，死因為槍傷致死，現場無可疑之處，但體內的毒物分析報告，至少要數個月才會出爐。

對此，李來希昨(30)日在臉書上表示，台美的司法互助機制真的是「非常完整」，通緝犯竟然死都抓不回來，到底是為什麼？這些貪汙犯貪來的錢被帶到美國，最後都進了美國人的口袋，人生最後還有四季春色陪伴，這到底是哪門子的司法互助？

李來希的說法引來網友討論，表示「好人要的司法互助和壞人要的司法互助是截然不同的」、「為阿扁這家子客死他鄉何苦來哉！他的逃亡證明了扁家的心虛！阿扁珍后有罪自不待言」、「反正死後的世界還是要再面對一次公審，對錯就交給閻王發落」、「台灣的司法太奇怪，世人皆知扁一家子都有罪，唯有專業司法人士是瞎子聾子」。

(中時新聞網)