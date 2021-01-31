25歲香港女星謝芷蕙（Cammi），早年16歲的她和陳冠希傳出緋聞轟動一時，還淚訴自己將初夜獻給陳冠希，近年來她淡出演藝圈，容貌卻不斷變得更精緻，感情生活也十分精采，先是富二代男友交往，分手後最近又有了新歡，然而日前她卻被前男友爆料欠債百萬，對此她也曬出甜蜜合照回應。

去年底謝芷蕙遭台灣前男友「S先生」爆料，她的容貌身材能不斷升級是靠著男方金援，「我花了50多萬幫她在五星級酒店慶生，她還說自己是單身，之後去整容、隆乳的錢都是我給她的」，直言謝芷蕙欠他80萬港幣（約新台幣288萬）未還，還提供親密照佐證自己所言不假。

然而謝芷蕙否認此說法，表示對方是一位瘋狂追求者，有過很多恐怖行為，「有次還當眾淋尿在我朋友身上，朋友有報警」，並透露自己已經去警局備案，儘管S先生又放出謝芷蕙的床照證明2人曾有段情，謝芷蕙還是否認到底，「我完全沒印象有拍這些照片，他擺明是別有目的」。

事件爆發後，謝芷蕙還在IG曬出和現任男友的合照，只見2人在遊樂園甜蜜接吻，還一起比出愛心，她更在內文放閃寫道，「相識6年，相戀6個月」，男友也留言力挺，「無論是誰抹黑你，都不會影響我們的關係，更何況是這種不敢露面的小人」，暖心告白自己了解女方的所有事，「是真是假我都知，妳身邊的人也都知，愛妳的人都了解妳」。

(中時新聞網)