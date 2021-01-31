大聯盟官網今（31）日報導，芝加哥白襪隊與左投手羅棟（Carlos Rodon）續約1年、價碼300萬美元；同時他也在個人IG宣布太太順利產下夫妻倆的第2個小孩，堪稱雙喜臨門！

羅棟是在2015年升上大聯盟，新人年拿下9勝6敗、自責分率3.75，表現相當亮眼。2016年戰績則為9勝10敗、自責分率4.04，表現亦佳；接下來就受到傷痛困擾，不再像先前那麼出色。

去年羅棟在縮水球季出賽4場，有2場先發，戰績0勝2敗、自責分8.22，也不是很理想。主要是他在2018年球季尾聲決定去做韌帶置換手術（TJ），接著進入漫長的復健期，復出後又有背痛的困擾，表現大不如前。

羅棟應該只能爭取白襪第5號先發投手的位置，主要的對手是羅培茲（Reynaldo Lopez）與柯佩克（Michael Kopech）。目前白襪的先發輪值順序大致確定，有曾投出「無安打比賽」的吉歐力托（Lucas Giolito）、前「賽揚獎」左投凱寇（Dallas Keuchel）、藍斯林（Lance Lynn）、希斯（Dylan Cease），只有第5號先發尚未確定。

如果羅棟無法擠進先發輪值，將會被安排在牛棚，尤其球團如果決定讓「火球男」克羅切特（Garrett Crochet）今年從小聯盟出發，牛棚更需要羅棟加入來穩定陣容。

(中時 )