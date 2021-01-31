【單身行不行】渣男渣女現世報！西班牙天菜被戴綠帽 性情大變狂聊性事！（翻攝自Youtube）

西班牙型男佩得羅過去是節目《2分之一強》班底，除了高學歷、談吐幽默，還擁有雕像般的完美身材，常在網上大秀養眼照片，圈粉無數，近日他上節目談到曾被初戀女友劈腿的故事，才讓他自此轉性變玩咖。

佩得羅在節目《單身行不行》吐露初戀經歷，表示自己到大學還是靦腆害羞的處男，當時19歲交了第一任女友，對方長相普通、個性壞壞的，但自己很愛那個女生，為她付出了很多，像是雙方語系不同，佩得羅便特意學習對方家庭使用的語言、文化，就為了能夠和初戀女友的家人相處。

但兩人交往一陣子之後，佩得羅漸漸發現自己不是女友的菜，接著透露女生喜歡有音樂才能的人，無奈自己是天生音痴，有次他們一起參加音樂趴，活動上不少男生表演彈吉他、跳舞等才藝，而佩得羅認為自己只有好身材贏得過其他人，他便決定展現身材，不只脫衣服甚至褲子也脫了，超嗨舉動獲得滿堂彩。

佩得羅吐初戀被劈腿的經驗，讓他決定變成玩咖。（圖／翻攝自Youtube）

佩得羅原本以為脫衣舉動能取悅女友，未料竟被對方暴怒罵：「我在你兄弟們面前脫衣服，你會喜歡嗎？」接著人就消失一個禮拜，正當佩得羅認為只是兩人的冷靜期時，沒想到卻被同學告知：「你知道你的前女友跟我們樂團的歌手上床了嗎」。

佩得羅一聽完，立刻打電話向對方確認，初戀卻大方承認並嗆：「我跟誰上床關你屁事」，而佩得羅也不甘示弱地反問「他比我厲害嗎？」沒想到女生再反嗆：「對阿，比你大」，讓佩得羅瞬間心碎，也因為初戀受傷後，使得佩得羅心性大變，決定變成玩弄女人心的壞男人。

(中時新聞網)