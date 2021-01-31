距罷捷投票僅剩7天，罷免高雄市議員黃捷總部今天(31)下午舉行車隊大遊行，湧現上千輛車，「貪食龍」再現！YouTuber「三哥 風之行者」空拍影片一曝光，網友看完長長的車龍，不禁驚喊：哇！原來這麼長。

罷捷車隊遊行訴求「反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！」下午在高市府鳳山行政中心前集結，4時出發，由機車部隊打頭陣，重機、戰車、領隊、團體機車隊、民間自由參加機車隊等上千輛汽機車參加，在鳳山市區主要道路遊行，「貪食龍」綿延逾1公里。罷捷領銜人劉辰芳、國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮及國民黨立委吳怡玎也都到場聲援。

罷捷總部發言人徐尚賢表示，罷免反萊豬落跑議員、堅持反萊豬立場、展現真正的民主、教訓流氓惡霸政府。

YouTuber「三哥 風之行者」則分享罷捷車隊遊行的空拍影片，網友看了紛紛說，「哇！原來這麼長，謝謝三哥。」、「辛苦了。」、「一個字(讚)」、「好讚！」、「好棒棒的。」、「空拍，還綿延很長。」、「好長的貪食龍。」

另無黨籍高雄市議員黃捷今天則在立法委員林昶佐、許智傑陪同下，到市場發春聯，尋求選民投下不同意票。針對罷捷車隊遊行訴求「反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！」黃捷表示，罷捷團體當初的罷免理由完全沒萊豬議題，明顯是為反對而反對，希望大家不要混淆焦點，而是要回歸到議員適不適任，而不是把罷免當作報復工具。

(中時新聞網)