一名女子2019年10月4日，前往位於內湖一間科技公司面試，第一關面試加筆試完畢，女子表示過程愉快，且人資小姐相當親切，面試的女主管人也不錯，結果第二次面試時，遭到在場其他男性面試官虧「狗貿系」，甚至向女子說出「現在是想找穩定工作，找個男朋友嫁掉是嗎」？事後女子到網路上吐苦水，遭其中3名男主管控告妨害名譽。

女網友2019年10月在論壇PTT上分享面試心得，表示自己27歲，畢業於外雙溪大學商科、多益考895分、有4年工作經驗，取得內湖某科技公司的國外業務職缺面試。女網友形容第一次面試，「人資和業務部門女主管非常尊重人」，但一個禮拜後，該位女主管電話告知實際薪資，看似已經獲得工作，不過主管表示「上面協理、和其他主管想要再次聊聊天」，因此安排第二次面試。

第二次面試，除了已見過面的女主管，分別有年輕男主管B、年長男主管C、以及30幾歲協理D（印度混血會講中文）。主管C在面試過程中，說女網友是「狗貿系」，女主管隨即查手機，並向C糾正，對方才說「哦，原來妳真的是國貿系，妹妹剛才誤會妳」；聊幾句又說「看起來妳爸媽培養妳到大，都無憂無慮，現在是想找穩定工作，找個男朋友嫁掉是嗎」？同時看向其他男性主管，做出令人不舒服的表情恥笑，還說出對女網友父母不尊重的話語。

接著協理D，先是嗆女網友履歷官腔、不懂為何履歷要寫TOEIC成績，嗆明「基本上當業務就是要錢」，不僅不尊重面試者，還批評學經歷，最後女網友問如何當上協理，結果對方回答「我當上協理，是因為老闆是我乾爹啊，我是乾爹的小老婆生的」，結束面試女網友不禁嘆「可以不錄取我，但請不要污辱我」。

事後女網友發文，當時3名男性面試官，向女網友提告妨害名譽，對此檢方認為，女網友只是抒發意見，文中未提及公司全名、主管姓名，判決不起訴。而女網友也在PTT上回覆，該公司有向她致歉並禮貌性要求撤文章，但她霸氣表示「對不起，既然這是少數案例，那身為少數就更應該發聲」、「我想應該是要請那三位男主管管理好自己的嘴巴，而不是請面試者閉上嘴巴」。

(中時新聞網)