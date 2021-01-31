美國陸軍官員周五說，11名參與野外訓練的陸軍士兵中毒住院，竟是因為他們誤飲乙二醇，這是汽車防凍劑。至於這11人為何把防凍劑當酒喝，還需要調查。

美聯社報導，事件發生在德克薩斯州布利斯堡(Fort Bliss)，11名陸軍士兵進行為期10天的野外訓練，結果全部發生中毒反應。

美國陸軍第1裝甲師兼布利斯堡的公共事務官艾莉·佩恩上校(Allie Payne)在記者會上說，毒物實驗室分析，這些士兵是喝了乙二醇，乙二醇通常在汽車發動機的冷卻液和防凍液。

乙二醇又名甘醇、水精。化學式為HOCH2—CH2OH，它無色無味，但是有甜味，可能因為這原因而誤飲。至於酒精的學名是乙醇， 化學式為C2H5OH，是酒類的主要成份。

布利斯堡說，11名士兵(包括2名狀況嚴重的士兵)隨後送到德州埃爾帕索的威廉·博蒙特陸軍醫療中心(William Beaumont Army Medical Center )接受治療，他們自上星期四下午就住院治療，所幸狀況都有改善，4人可望幾天後能出院。

2名情況嚴重的士兵仍在加護病房，其中1名還需要插管，但已不再需要呼吸輔助器。

佩恩上校說，所有值班的陸軍人員，包括在訓練環境中都禁止飲酒，要是被發現會受到處份。只是乙二醇與乙醇有很大不同，目前尚不清楚為什麼會誤飲。11名士兵的軍階分別是1名准尉、2名士官和8名士兵。

乙二醇用於防凍劑時，通常會添加黃綠色螢光劑，就是讓人不會誤認，要是誤飲會感到頭痛，噁心，嚴重時會器官衰竭。

(中時新聞網)