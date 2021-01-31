港星李思雅是前香港女子網球代表隊成員，她在參加香港小姐競選後進入演藝圈，出演多部戲劇，人氣也水漲船高，喜愛小動物的她養有2隻貴賓犬，日前她帶11歲愛犬去獸醫院看牙齒，醫生檢查後判斷要拔牙，沒想到手術過後愛狗竟然失明，讓她氣得痛批該醫院是黑店。

李思雅日前發文透露，她帶著自家愛犬去看牙齒，醫生卻表示狗狗的腎臟出問題，要先住院打點滴，同時也請她買處方飼料，又宣稱狗狗需要拔牙，「總之未拔牙就已經要你花一筆錢」，然而李思雅當下滿腦子都是希望治好愛犬，還是先讓狗狗去洗牙。

醫生隨後又馬上要求要幫狗狗拔掉17顆牙齒，「有的人因為嫌貴不捨得拔多顆牙，搞到後來又要再多麻醉狗狗一次，就是要多辛苦一次」，李思雅再三思考過後，還是決定相信醫生的專業，在手術過後，愛犬竟然只剩4顆牙齒，完全無法進食，且雙眼徹底失明。

李思雅無助地說：「手術前我帶狗狗爬山，牠完全看得見，視力正常沒問題」，她到處詢問，希望知道愛犬手術時到底遭遇到什麼，這才得知是因為失血過多，狗狗體溫太低，導致眼睛視網膜受損，讓她十分痛心，也希望分享自己的經驗，讓大家知道千萬別去那間獸醫院，毛孩動手術前最好還是再三去其他間醫院詢問，才不會發生像她一樣的憾事。

(中時新聞網)