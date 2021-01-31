基隆火車站天橋、圓環將走入歷史 部分公車改至南站搭乘 議員提醒別走錯！（吳康瑋攝）

基隆火車站天橋、圓環將走入歷史 部分公車改至南站搭乘 議員提醒別走錯！（吳康瑋攝）

基隆火車站天橋、圓環將走入歷史 部分公車改至南站搭乘 議員提醒別走錯！（吳康瑋攝）

基隆火車站前天橋及圓環為居民幾十年來的回憶，但長期的塞車及動線不良，讓在地人頭疼不已，對此市府決定重整都市動線，自3月起將陸續拆除天橋、圓環，市議員張秉鈞指出，當地是市中心心臟地帶，為不影響民眾上下班與日常交通便利性，市府自2月1日起，調整市公車 3、4、6字頭路線分流，改停靠火車站南站，提醒民眾千萬別跑錯。

基隆火車站及預計8月完工的承繼轉運站都位於中山區，對此，中山區市議員張秉鈞表示，過去公車總站候車空間不足，但從現在開始將暫時調整到南站廣場，且南站有新式空間，周邊服務設施有商店與廁所，對長輩使用更便利，在8月城際轉運站完工時，民眾可搭乘不同運具，包含國道、省道、市公車、火車及未來的捷運等，民眾的交通狀況絕對會更加便利。

此外，張秉鈞表示，為配合基隆火車站周邊環境改善計畫及分散客運車流，部分國道客運動線將於2月1日起改行駛西岸高架橋上國道1號，故交通處已調整中山一路北向港西街口迴轉道改至最外側車道，相關標誌標線及車道專用號誌均已設置完善，呼籲駕駛朋友在迴轉時，遵行利用。

張秉鈞強調，待8月城際轉運站完工後，中山區整體的生活品質都會提升，希望藉此帶動西岸白米甕砲台、北台灣自行車廊帶的觀光動能，並帶給遊客全新的體驗。

(中時 )