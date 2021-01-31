金酒公司推出賀歲大禮牛年「玉璽酒」售價1萬6800元，坊間傳出轉手就有1倍以上的差價利潤，成為金酒目前討論度最高的酒款。（李金生攝）

金酒公司聲明，今年「玉璽酒」僅於台灣地區販售。（警方提供）

金酒公司推出賀歲大禮牛年「玉璽酒」售價1萬6800元，坊間傳出轉手就有1倍以上的差價利潤，成為金酒目前討論度最高的酒款。警方今天深夜緊急提醒民眾今年昇恆昌並無販售，希望鄉親不要去排隊，以免搶購不成白跑一趟。

外觀造型展現王者氣勢，璀璨亮麗的玉璽酒，酒度為56度，容量0.6公升裝，今年共限量推出6000瓶，縣府特保留其中4000瓶給設籍公民「抽獎」，在日前從11萬6021位設籍公民中，公開電腦亂碼抽出4000位幸運買主，並將自2月1日起，在金酒公司寧山庫憑通知單購買。

與往年情況大不同的是，「玉璽酒」今年僅在台灣通路販售，金門並沒有販售據點，但坊間訛傳昇恆昌仍有販賣，讓不少鄉親躍躍欲試，準備漏夜前往排隊搶購，替自己賺一筆數目可觀的「壓歲錢」。

金湖分局表示，為避免去年民眾前往昇恆昌金湖廣場大排長龍的亂象再現，該分局已主動與該公司協調，即時加強該廣場周邊巡邏，若仍有民眾前往排隊，除由昇恆昌現場人員適時說明及勸離外，並將派遣適當警力維護現場秩序。

另近日也有民眾在網路社群媒體反映購買「玉璽酒」遭詐騙情事，分局長何明祥也再次呼籲，網路世界真假難辨，購物應提高警覺，慎選優良賣家，選擇貨到付款或面交方式交易，以免受騙當冤大頭。

**禁止酒駕．飲酒過量有害健康**

(中時 )