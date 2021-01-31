台灣「護國神山」台積電半導體產業全球聞名，連汽車工業大國德國、美國、日本近期都因車用晶片大缺貨，向台灣政府求救，但誰能想到在近30年前，當時一位台積電主管，帶著DRAM團隊到慕尼黑西門子半導體總部商談技轉，卻被趕出來，現今德國經濟部長卻希望台灣能增產供應，只能說，驗證了創辦人張忠謀曾說的一句話「台積電已成為地緣策略家的必爭之地」。

台積電（TSMC）。(圖／業者提供，資料照片)

《車用晶片為何缺貨？德國、日本尋求插隊？》

去年受新冠疫情衝擊，車市相對冷淡，各家車廠缺乏動能，備料明顯不足。結果今年車市逐漸復甦，但晶片大缺貨交不了車，不只德國，傳出美國、日本也先後透過管道「拜託台積電插個隊，解決車用晶片的問題」。

據悉，車用晶片之所以會出現缺貨，主要是產業鏈結構性問題所導致。去年上半年車廠及車用晶片供應商決定砍單時，台積電已有示警，但未被客戶接受，如今車廠因晶片缺貨而被迫減產，車用晶片訂單全面湧現，晶圓代工廠短期內無法擠出產能接單，只能調整晶片生產的優先順序，最缺的晶片優先排入生產，較不缺的晶片投片時間延後，以紓解車廠持續累積的減產壓力。

綜觀目前車用晶片普遍採用8吋廠或12吋廠成熟製程，過去五年一直都是供給過剩情況，車廠在晶片供應鏈的生產及庫存管理都採用即時控管（Just in Time），所以去年上半年因新冠肺炎疫情導致車廠停工，每家車廠幾乎都將晶片庫存水位降到2周以下的低點，部份車廠甚至不備庫存。

然而隨著汽車銷售在去年下半年回溫，且新車款朝向智慧化及電動化發展，每輛車搭載晶片數量呈現等比級數拉升，車用晶片訂單因而急速升溫，但半導體生產鏈已無太多產能可用。加上車廠Just in Time的庫存管理做法行之有年，一時之間發現庫存用罄，且車用晶片的交期愈拉愈長，要擴大下單才知已無產能可用，加上車用晶片需要認證無法立即更換供應商或生產者，才會造成現在車用晶片全面大缺貨情況。

《缺貨有解？2月5日台美高層臨時會》

台積電1月28日表示已與客戶確認關鍵需求，正加速調整生產順序，以解車用晶片缺貨的燃眉之急。據了解，包括台積電（TSMC）、聯電（UMC）、世界先進（Vanguard）、力積電（PSMC）等晶圓代工廠，將向上游車用晶片客戶積極協商，透過投片優先順序的調整，以紓解車用晶片缺貨壓力。

美國總統拜登(Joe Biden)。（圖/美聯社）

據了解，拜登政府官員計畫與台灣政府與相關產業高層臨時會，向台積電等業者要求增加對美國汽車製造商晶片供應。經濟部29日證實，將於下週五（2／5）上午舉行第一場台美產業視訊會議，以半導體產業為主，主題為「台美供應鏈重組」。出席這場台美產業合作會議的業者有台積電，聯電等，許多半導體大廠都會赴會。至於兩邊出席官員，我方除了經濟部長王美花外，也會有其他部會參與。

台美第一場產業合作會議２／５以視訊舉行，經濟部長王美花將出席。預料拜登政府將提出增產車用晶片需求，我方則鎖定台美產業鏈重組合作。（圖/資料照）

對於外界希望可以「晶片換疫苗」，經濟部則說，我方目標就是在最短時間內，全力取得合適的疫苗，這會請美方提供協助。不過，疫苗是關乎國人健康的重大議題，沒有交換問題，也不應該相提並論。

車用晶片缺貨，主要解決廠商一覽表。(圖/本報資料照)

《台積電30年前尋求技轉被轟出門 德部長今拜託台灣半導體晶片廠優先供貨》

據《今周刊》28日撰文指出，台積電今日如此風光，卻鮮少人知道，過去其主管曾赴德國求技轉、卻被趕出門。原來，一位離職多年的前台積電主管透露，早年台積電做晶圓代工時，有意要做DRAM代工填補產能空缺，因此在1993年時，曾率台積電DRAM團隊赴德國西門子(Siemens)商談技轉技術等，但讓團隊出乎意料的是，當時開會不到半小時就被趕出來，現在反而是德美日等大國的部長拜託台灣政府能增產車用晶片，優先供貨，頗有物換星移的感覺。

《張忠謀一句神預言 料中台積電命運…》

台積電創辦人張忠謀（左）及夫人張淑芬。(圖／本報資料照，涂志豪)

2019年11月2日，台積電創辦人張忠謀出席台積電運動會時表示，「近幾年世界局勢變得相當多，現在已不能說是安寧的世界，但台積電一直是非常重要的公司，是全球IT供應鏈非常重要的一環，台積電在和平時代、沒有危險的時代，安靜的做供應鏈的一環，現在不安靜了，台積電變成地緣策略家的必爭之地」。

(中時新聞網)