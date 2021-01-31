高市警三民一分局長明派出所日前與微笑慈善會，倡導「校園零暴力、零毒品、警察叔叔守護您」活動，於高雄市復興國小舉辦少棒邀請賽，小選手們在長明所所長蘇瑋傑幽默風趣的宣導中收獲滿滿，增進了許多小朋友自我保護的觀念。

為提升社區安全，長明派出所結合慈善會於高雄市復興國小舉辦少棒邀請賽，倡導「校園零暴力、零毒品、警察叔叔守護您」活動，盼讓小朋友們在學校中有安心的學習環境，也從中學習如何自我保護，並期許小球員們能在棒球運動中，學習團隊合作、發揮人際關係。

長明派出所長期致力於做各項公益活動，員警們都希望能盡一己之力，幫助需要幫助的民眾，也希望陪同小朋友健康、安全的長大，蘇瑋傑也利用此機會，在春節即將到來時，做犯罪預防宣導，希望小朋友們能過個健康平安、快樂的好牛年。

高市警三民一分局表示，長明所持續秉持著服務精神，發動警察及轄內各善心團體，時時參與政府各項政策推動，為社會盡一份心力，所長也向所內員警提醒，執行勤務中若發覺需協助之民眾應及時伸出援手，共同營造一個安全舒適的環境。

(中時 )