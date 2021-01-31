民間流傳山中其實有魔神仔，會以各種形式出現，誘導人們走向危險，一名住在高雄市的75歲林姓老翁，日前騎機車出門，不知道為何竟獨自騎到百公里外的嘉義縣中埔鄉山區，並在斷崖旁翻車，家屬找不到人隨即報警，中埔警分局來回搜就是找不到人，結果拜完土地公，分局長就找到林姓老翁。

經調閱監視器，發現老翁出現在嘉義縣中埔鄉，最後行蹤是往石硦林場騎去，中埔分局馬上連絡當地消防分隊、以及救難協會，全部出動上山找人，不過不管怎麼找都沒有看到蹤影，搜救隊經過石硦村一處土地公廟，便祈求土地公保佑，幫忙指點林姓老翁下落，未料過沒多久，就在5公里處發現老翁機車，沿著旁邊林間小路，大約1公里處終於找到老翁。

至於為何會騎車到這裡來，老翁說原本出門找朋友，莫名騎車到嘉義中埔，這時才驚覺天色漸暗，也不知道什麼原因突然翻車，只記得眼前一黑，醒來時已經躺在地上，老翁表示，當時他心裡不斷呼喊著郭聖王及十三太保，沒多久突然眼前一亮，看到警察拿著手電筒，將亮光照在自己臉上。

根據了解，搜救隊說一開始就曾找過發現老翁的斷崖，只是不曉得為何，當下就是看不到老翁，直到分局長現身，指示大家重回原處再找，同時拜完土地公後，就找到人了，認為是分局長起驅邪鎮煞的作用。

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(中時新聞網)