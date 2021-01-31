基隆寒冬送暖第一人是「他」！網友爬文曝關懷浪浪、送物資什麼都關心。（吳康瑋攝）

基隆寒冬送暖第一人是「他」！網友爬文曝關懷浪浪、送物資什麼都關心。（吳康瑋攝）

基隆寒冬送暖第一人是「他」！網友爬文曝關懷浪浪、送物資什麼都關心。（吳康瑋攝）

基隆寒冬送暖第一人是「他」！網友爬文曝關懷浪浪、送物資什麼都關心。（吳康瑋攝）

疫情嚴峻，今年春節除了受到新冠肺炎影響，連寒流也一波波來襲，近期有基隆市民發現在地多位議員開始啟動寒冬送暖的活動，大展其親民作風，但有網友爬文調查後，發現其實最早開始做寒冬送暖、及各種多元善舉的為議員張秉鈞，網友透露，張的熱心公益從關懷老弱婦孺到照顧流浪狗等五花八門，更有許多善心人士準備物資希望透過他來發送。

熱心網友指出，張秉鈞在第一任期初期，就已經開始在想辦法照顧生活困頓的弱勢家庭，且每年自己都自費準備大量的愛心年菜，給在地需要的弱勢民眾，符合資格的民眾，只要準備好資格證明文件，在指定時間就可以前往免費領取。

張秉鈞指出，自己其實很幸運，有很多朋友願意幫忙自己，這都是緣分，過去他在臉書上會分享照顧動物的善心行為，浪浪們的無辜眼神吸引大批市民駐足、停留在他的版面上，他也從關心小動物，一路到爭取在地醫療資源，籌措快捷公車等，幾乎包辦所有民生問題，吸引更多民眾及善心人士與他合作，除了送愛心麵包到校園供餐、成功協助基隆成立食物銀行關懷據點等。

有市民透露，自己是在基隆在地臉書社團中，開始認識市議員張秉鈞，第一印象是在他疲於奔命地為毛小孩發聲，並替各行各業提供五花八門的服務，不管是低收入戶、馬路問題、停水、電力，他都會跑在最前線，隨時在寒風中，傳遞著滿滿的溫暖。

對此，張秉鈞重申自己是有受到很多朋友的支持，才能讓這些很好的公益項目繼續進行，包含與中華民國薄荷關懷協會合作集資，準備高達上百人份的年菜，讓在地有需要的弱勢民眾領取，他不居功的好形象深植人心，溫暖也隨著這一道道的年菜，傳達給整個社會。

張秉鈞提醒有需要愛心年菜的民眾，即日起已開始受理申請，申請資格，需提供基隆市政府所核發的「低收入戶」資格證明，且組合年菜將於2月7日下午2點至4點之間，統一在北都大飯店一樓廣場發放，並建議都要配戴好口罩、勤洗手，才可以杜絕病菌，保護全家的健康、幸福，祝福全民新春佳節愉快，他提醒民眾，將依照預先登記的名單來做發放不用著急。

(中時 )