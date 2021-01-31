同樣是談戀愛，有人情路不順，感情談得遍體鱗傷，有人轉角遇到愛，牽手走向幸福，《搜狐網》命理專欄就指出，2021年有3星座男女氣勢如虹，桃花朵朵開。

天秤座：

天秤座的人顏值高，能力同樣一把罩，渴望幸福的他們，儘管個性不愛張揚，但他們會認真做好自己，用最好的姿態，迎接美好的未來。天秤座在新的一年不僅能迎來真愛，也能順利牽手，成功走向幸福，絕對不會辜負自己，也不會辜負愛情。

雙魚座：

性格內向的雙魚座是無可救藥的浪漫主義者，並且對於未來充滿期待。2021年開始，雙魚座即將迎來好運，加上戀愛運爆棚，有望收穫一段幸福的愛情，儘管雙魚座在感情中看上去容易滿足，但實際上他們不曾停止過追求，會藉著不斷努力，去獲取自己想要的美好。

巨蟹座：

性格善良的巨蟹座人緣一直很好，也不缺人愛，只擔心自己愛錯人。2021年巨蟹座天降桃花，可望遇見對的人，並成功擦出愛情的火花，與對方攜手走向幸福。加上巨蟹座的人重情重義，不可能主動辜負愛情，面對一段感情，不輕易牽手的巨蟹座，一旦牽手就容易走到白頭。

(中時新聞網)