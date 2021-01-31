MiG-41的其中一個想象圖。(圖/網路)

俄羅斯國家技術集團（Rostec）宣布，第五代超高速戰鬥機MiG-41研發計畫正式啟動新聞稿表示，MiG-41計畫在2025年前後推出原型機，然後花5年的時間完善，在2030年左右量產，銜接已服役超過40年的MiG-31。

戰機世界(FighterJetsWorld)報導，Rostec表示：「下一代攔截機的開發工作正式啟動，計畫名叫 PAK DP，編號為MiG-41。」

俄國電視新聞報導MiG-41的研發工作已開始。(圖/RT)

不過，新聞稿除了揭示新型重型攔截機的名稱之外，就沒有其他太多消息了。其實，關於MiG-41、超高速攔截機、 PAK DP的消息從2013年起就三不五時會被提到，負責研發工作的米格設計局(Mikoyan & Gurevich )也多次表示，他們有MiG-31的後續機種計畫案，並表示將是一架比MiG-31更快更高的攔截機，預估極速會到4.0馬赫，甚至4.3馬赫，最高飛行高度可到大氣層邊緣，能攜帶長程空對空飛彈，甚至是反衛星飛彈、超高速反艦巡弋飛彈等武器。

不過，MiG-41所設想的性能指標，技術難度非常的高，特別能在高空高速環境運作的發動機，絕非易事。戰略與技術分析中心主任魯斯蘭·普霍夫（Ruslan Pukhov）稱，俄羅斯國防工業的主要重點，就是開發這種發動機。他透露，俄國已在這項工作投資了不少。

倫敦的航空技術分析師道格拉斯·巴里（Douglas Barrie）回應了普霍夫的擔憂，直接懷疑俄羅斯是否有能力在2025年完成原型機開發。

巴里說，檢查俄羅斯目前的軍事航空計畫，大多數是改良升級現有的軍用機，包括Su-35、升級Su-34，以及Tu-160轟炸機的重新量產，Tu-22M「逆火」( Backfire)和Tu-95熊式轟炸機的升級。

已確定的新軍用機開發案是Su-57一項而已。

普霍夫認為，俄國政府應該放棄其昂貴的項目，而投入適當的資金來開發無人機。他說：「這是俄羅斯仍然落後的領域。」

另外，MiG-41這種專職的攔截機可能沒有什麼吸引人的出口潛力，就如MiG-31沒有外銷紀錄，如果MiG-41的任務與MiG-31相似，那麼出口吸引力也將非常有限。

(中時新聞網)