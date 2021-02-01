現在網路、社群平台發達，在路上的任何行為，都很有可能被拍照、錄影分享到網路，尤其熱戀中的情侶，常常忍不住乾柴烈火，直接在大庭廣眾做出令人害羞的行為。這對情侶就在路邊，被網友目睹用「奇葩體位」接吻，讓許多人驚呼「腰力實在不得了」。

男女路邊奇葩體位喇舌 網笑虧：這腰力床上還得了（圖片取自／爆廢公社二館）

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」，分享一張照片，並標註「我把我對折，輕輕把你也對折」，只見照片中，一對男女在一片綠油油草叢旁邊，男子蹲在地上，而女子則是上半身躺在男子雙腿上、雙腳彎曲呈現下腰姿勢，兩人用特技般的姿勢正在接吻。

照片曝光後不少網友笑翻，大讚這是在表演功夫嗎？更指女生腰力太優秀，「真功夫！好腰力」、「少林武功蓋天下」、「不會抽筋嗎」、「這腰感覺好疼」、「腿力也不錯啊」、「打啵這種姿勢，那床上還得了」、「 寶貝我想把你對折」。

不久前才有一對小情侶，在台北市兒童新樂園，不甩眾人目光，直接在美食街「忘情交合」，女子直接面對面跨坐在男子大腿，當時有不少小朋友經過目睹這一幕，有民眾認為不妥，勸這對情侶收斂一點，未料這對男女不聽勸，反而換個姿勢再來一次，讓民眾相當無言。

(中時新聞網)