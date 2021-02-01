網紅「機機」林少榆畢業於師大電機系，擁有亮眼外型、姣好身材，被網友封為理工女神，日前她從澳洲返台，結束居家檢疫後，開始進行自主隔離，不時和網友分享隔離生活，31日更曬出穿著透視睡衣的辣照，讓男粉激動直呼太惹火！

照片中，機機還坐在床上，做出手撩長髮的性感Pose，大秀身上穿的蕾絲透視睡衣，不但胸前有交叉綁帶，半乳快溢出，小巧思更顯性感，鏤空材質加上貼身剪裁，讓她的完美S曲線若隱若現，尤其高衩設計，讓機機的渾圓翹臀全被看光，辣度破表。

有趣的是，機機發文寫下：「原來我真的是笑著醒來的！討M 第一次拍情侶寫真啦」，原來她所說的情侶寫真對象是靠在她腿邊的槓片，熱愛健身的機機由於隔離期間不能上健身房，但她仍心繫著運動，日前才PO出一段收到槓片禮物的影片，讓她開心地抱在懷中親吻，可見其熱愛健身的程度，也引來許多男粉留言笑「槓片取名了嗎」、「這伴侶有夠硬」、「是抱著他睡覺嗎」、「這套睡衣好猛」、「穿這樣太犯規了吧」。

(中時新聞網)