新冠肺炎疫情持續肆虐，各國都已開始施打疫苗。但是台灣雖向外國廠商訂購疫苗，卻取得時間遙遙無期。媒體人《逆風的烏鴉》表示，台灣去年首度有生鮮豬肉出口，雖然僅佔全部豬肉出口不到八分之一，重點是「真的有出口了」。而如今買不到疫苗的衛福部，可能會用「豬肉出口大內宣」的方式呼嚨過去。

指揮中心指揮官陳時中曾表示，台灣最快3月可以取得疫苗。但因各國爭搶疫苗，原本供貨時程可能生變。資深媒體人陳文茜認為歐洲限制疫苗出口，台灣拿不到疫苗。陳時中則指出，疫苗採購還在依照程序進行，如果確定了，會跟大家報告。

《逆風的烏鴉》31日在臉書貼文表示，去年年底，新聞報導，口蹄疫拔針後，台灣首度有生鮮豬肉出口。去年1到11月總共出口豬肉生鮮肉品和加工品共2541公噸。然後小小的一句，其中生鮮豬肉出口澳門，共308公噸。其實生鮮豬肉只有308公噸，佔全部數量不到八分之一，這種宣傳方式的重點，是把問題簡化成「有」或者「沒有」。「只有308公噸」、「僅佔八分之一」不是重點，重點是「真的有出口了」。

《逆風的烏鴉》接著表示，放到疫苗上，也是相同道理。以現在衛福部的能力和國際現實，說要買到千萬、百萬，哪怕是幾十萬劑的疫苗，可能都有相當程度的困難。但如果是透過外交或其他管道，買個幾萬、十數萬劑疫苗，難度應該不大吧？然後就把這些疫苗拿去「北部某醫院」和「平鎮某醫院」用。至於能施打到多少人，不重要，重要的是，可以說「買到了」。然後呢？然後就再等幾個月吧。

(中時新聞網)