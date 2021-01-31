民進黨前桃園市議員王浩宇被罷免後，藍軍士氣大振。高雄市議員黃捷罷免案，也將於2月6日投票。前太陽花成員妖西(劉敬文)表示，王浩宇比較顧人怨，所以黃捷應該不會被罷成功。

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免成功後，綠營人士擔心骨牌效應，定調全力相挺黃捷，綠營立委許智傑、在地市議員都會在鳳山進行車隊掃街聲援。國民黨則是乘勝追擊，將安排立委及在地民代，陪同罷捷團體一起宣傳催票。

妖西在臉書貼文表示，王浩宇的顧人怨程度，連他都難望其項背，黃捷跟王浩宇相比級數差更多，所以黃捷應該不會被罷成功。

網友表示，「在地綠營已經拿出自己選舉的人脈來救她，她沒有地方實力是事實。」。妖西回應表示，「黃捷那一群加入民進黨只是時間早晚的問題而已，我認為他們是講好了才退時力的。」

其他網友也表示，「她只有年輕、空戰的票。」、「再來在外面，人家認為黃捷假無黨籍真綠營議員。」、「在地人文，要在地才能懂喔？鳳山有新舊鳳山，人口結構不一樣喔。」、「我希望黃捷被罷免成功，然後全台開啟一連串的超級統獨罷免大內戰。」、「哈～一個是顧人怨，一個是有人緣。」、「我覺得是勢均力敵。」、「市議員比立法委員好選就是事實，只是那時候黃捷靠第三勢力招牌來選，反正下一次選舉靠自己人品努力來選。」

王浩宇的顧人怨程度連我都難望其項背，黃捷跟王相比級數差更多，所以黃捷應該不會被罷成。 由劉敬文發佈於 2021年1月30日 星期六

(中時新聞網)