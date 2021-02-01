臺北市動物之家除夕(11日)起連休5日 連假首日及初五開放參訪。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

今年春節連假即將到來，台北市動物之家自除夕2月11日起連休5日，連假首日及大年初五正常開放，春節期間民眾可安排這2天至動物之家走走，抱個毛孩溫暖過好年。

動物之家暫停開放仍全年無休，每日輪值16位以上人員現場整理收容環境與照護重症犬貓，包括獸醫師、醫療助理、動物管理員、認養推廣人員、動物行為訓練師及清潔人員等，更已備妥滿滿的過年存糧，讓毛孩有個溫飽的新年。

北市動保處表示，今年春節連假共有7天，許多飼主已經在規劃毛孩出遊、寄宿，或回鄉團圓。特別提醒，毛爸媽務必為毛孩植入晶片及完成寵物登記，過年期間拜年往來親朋好友多，更要隨時注意毛孩動向，小心毛孩趁機偷跑出門玩耍，出們遛狗散步也要繫妥牽繩，避免毛孩受爆竹等聲響驚嚇走失。

據統計，去年春節期間台北市動物之家共計收容34隻犬貓，其中有15隻犬貓已順利讓飼主領回，領回時主人多表示因親友拜訪一時未注意，毛孩趁亂跑出門，找不到路回家等等的意外事件，所幸動物救援隊員即時救援，送到動物之家收容，才能快速回到溫暖的家。

台北市動物之家截至去年底止，尚有1,055隻等待認領及認養的毛孩，呼籲飼主趕快到動物之家尋找您遺失的毛孩，讓牠們可以回家過年團聚。

動保處補充，2月10日及16日台北市動物之家正常開放，民眾可在這2天到動物之家參訪及認養毛孩，如有寵物遺失協尋需求，除可親自前往尋找外，亦可洽詢台北市動物之家專線，或至動保處官網「動物之家」專區查閱每日收容公告，或加入「台北市動物之家」粉絲專頁。

(中時 )