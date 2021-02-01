外傳中廣董事長趙少康欲回國民黨，且國民黨有收到回復黨籍申請，對此，趙少康2月1日上午將出面親自說明。國民黨主席江啟臣證實收到趙少康申請，將進入程序。江說，只要認同、支持國民黨的理念，願意加入或回到國民黨的大家庭，「我們都表示歡迎。」

江啟臣表示，趙先生的聲望與歷練，能回到國民黨我們非常歡迎，也代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎。因此當他得知趙先生不排斥回到國民黨，自然是展現歡迎的態度，「我也已經收到了趙先生回復黨籍的申請，會正式進入程序。」

江啟臣表示，尤其國民黨此刻相對艱困，只要認同、支持國民黨的理念，願意加入或回到國民黨的大家庭，我們都表示歡迎。

不過對於趙少康回國民黨的傳聞，也有人解讀是為了挑戰今年的黨主席選舉而來，不過選黨主席資格要恢復黨籍超過一年且曾任中央評議委員或中央委員，趙少康可能會面臨資格不符的問題。

黨內人士認為趙少康回來將是一個活棋，對國民黨形象有加分，趙少康屬於民間意見領袖，不管在媒體或是過去在政壇都相當有影響力，且對國民黨更重要的是可以帶進民間的聲音，進而可以改變黨內文化，盼這只是個開始，能夠讓國民黨進行「黨意民意趨同化」的大工程。

(中時 )