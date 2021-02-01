快醒醒吧，宣傳不能治病，宣傳不能防疫，宣傳不能讓人民心安~~~ YT連結: https://youtu.be/laLdZr5OOOY 我這人是講邏輯，講道理的，所以我也不會跟側翼一樣每天瞎講做圖，單純就是看真相來分析而已。之前經濟部長王美花不是興沖沖的大內宣跟你說，沒問題我們找了很多家國內晶圓廠商可以配合德國跟日本調整車用電子交貨期限，說的好像海內外一片昇平，全國欣欣向榮在王美花一聲令下之後，台積電聯電各大廠寧可違約，也要替這些外國廠商趕工。當時我就說這到底是騙大家不懂產業還是騙外國人白癡以為寫封信給經濟部長就甚麼都解決了，也沒疫苗也沒國家認同，廠商白癡還配合經濟部違約嗎?結果還有相信政府相信黨的自稱業內人士說沒有問題的，可以調整產量，旁邊人紛紛打臉說不可能，偏就她在那邊死撐，結果呢?看看日本經濟新聞中文網是怎麼報導的，在這篇名為【台積電強大引起美國焦慮】的文中是這樣寫的:【台灣經濟部部長王美花在收到了各國不同尋常的協助請求後，1月24日與台積電高管進行了緊急會談，希望無論如何，緊急增産半導體。台積電方面的回答是如果能進一步擴大産能，會優先生産車用半導體。相關人士表示，台積電表面上回答得很禮貌，但事實上完全拒絕了請求。因為已經沒有了增産的餘地。台積電之所以能採取如此的姿態，無疑是因為擁有強大的實力。】 這種大內宣連日本媒體都沒騙到，事實上你只是騙到自己的國民而已。但這種大內宣是完全無助於真正實力，台積電不是靠你的大內宣可以對那些砍單的，那些短視近利的廠商說不的。他們靠的是實力，護國神山是實心的，不是宣傳出來的空心戚風蛋糕。 防疫也是一樣，如果沒有疫苗，疫情就不會開始結束。政府要做的，該做的，也不過就是說實話，有拿到就有，沒拿到就沒有，有執政黨立委想要為了派系利益而介入就說實話，讓天下英雄共討之，讓民意介入制裁啊!而不是把局面弄到一團亂，卻不敢講實話，從三千萬劑，到一千萬劑，到四百五十萬劑，到事先宣傳的時間很可能半劑都拿不到，從輝瑞的BNT、到牛津疫苗、到台灣的國產疫苗可能年底都出不來；想想看也不過幾個月的時間，這種說法有多大的變化啊! 如果你是一個乖乖每天收看指揮中心記者會的順民，你一定會懷疑到底是自己的記憶被竄改，還是去年指揮中心真的信誓旦旦跟你說疫苗都沒有問題，甚至多到台灣的國產疫苗還可以配合新南向，東南亞都搶著要? 但是也沒關係，台灣小國寡民，在疫苗問題上中共根本不用介入我們就搶不到了。只要我們勇氣十足連中國代理都不接受，任何在大中華地區有中國代理商的疫苗我們大概都搶不到，甚至還有連技轉或是有中資投資的廠商也不接受，那真的就是沒有太多選擇了。連AZ都授權深圳康泰獨家生產兩億劑以上的疫苗，如果你這樣也認為是中國產疫苗，那也是可以的，你也可以指責深圳康泰被紐約時報點名說操守有問題，或者直接講說我們就是反中所以絕對不行!(但若是民進黨派系立委介入好像就可以?)這都可以，問題就是要透明清楚，跟國民說實話就好! 但愚蠢的側翼怎麼做呢?他們開始流傳說唉唷，疫苗也不一定有用，唉唷你看看以色列表現也不好啊，但實際上以色列是全世界接種疫苗最有效率的國家，截至1/29日，接種第一劑的比例已經達到全國人口53.8%，超過一半了。而之前以色列針對已經打完疫苗的人口研究，感染率為0.015％，實際上就是有效啊!而且輝瑞疫苗的防護率高達95%，比預期的還要高。 你怎麼能夠用宣傳的手法，因為拿不到疫苗而貶低疫苗的效力呢?這不是違背全世界所有公共衛生免疫理論的反智作法嗎?這種疫苗反正也沒有用，我okay你先打的鴕鳥心態宣傳到底想騙誰?等到真正拿到疫苗的時候，你要那些相信這種白癡說法的覺青在幾個月之後怎麼忽然之間轉彎開始擁抱疫苗政策? 同樣的，桃園到底有沒有第二起院內感染也是一個例子，一開始指揮中心說平鎮某醫院是院內感染，結果鄭文燦出來一講說不是院內感染，第二天陳時中指揮官就跟著說就嚴格定義而言倒也不算是?!啊說好的一切以指揮中心為準呢?鄭文燦甚麼時候變成指揮官，由他定義院內感染了?那以後鄭文燦跟周玉蔻一起開記者會是不是公信力頂天了呢? 這一切的反覆和雙標，損傷的都是指揮中心千金難換的公信力，不管你是要選總統，選市長、選美，這都是不值得的! 【加入YT會員按鈕】 https://reurl.cc/raleRb 【訂閱YT頻道按鈕】 https://reurl.cc/Q3k0g9 購買朱大衣服傳送門： https://shop.lucifer.tw/ (補上一堆新貨到啦)