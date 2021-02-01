【回憶殺】常看日本綜藝節目的觀眾們，應該對高貴、優雅又霸氣的黛薇夫人不陌生，今年80歲的她保養得宜、作風特立獨行，常常惹出爭議，但她不畏懼外界眼光，勇敢的做自己。

黛薇夫人（Ratna Sari Dewi Sukarno）的原名根本七保子，出生在東京都港區的清貧家庭，父親是一名木匠，母親長年臥病。雖然是道地日本人，黛薇夫人卻有像混血兒的精緻臉孔，年輕時的美貌不輸明星。16歲父親逝世，為了扛家計，黛薇夫人到高級夜總會當藝伎，學會與男人應酬的技巧，同時進修英語、拜師學花道和跳日本舞等傳同技藝，賺來的錢一部份租下高級公寓給母親和弟弟住，也準備弟弟念大學的費用，未料苦心得不到家人諒解。

19歲時，黛薇夫人的人生出現巨大變動，她在東京帝國飯店酒吧邂逅訪問日本的印尼總統蘇卡諾，兩人雖然相差37歲，仍天雷觸動地火，男方難以忘懷她的天生麗質，回國後急忙電召黛薇夫人到雅加達。22歲，兩人正式在印尼完婚，黛薇夫人上演麻雀變鳳凰的故事，好景不常，印尼爆發軍事政變，蘇卡諾遭到軟禁，懷有身孕的黛薇夫人則逃到法國，好在蘇卡諾在政變前將大量金錢轉到瑞士銀行，成為黛薇夫人立足法國上流社會的資本，加上突出美貌和交際手腕，很快地擠進貴婦圈，在歐洲期間，黛薇夫人曾多次和法國社交界人士傳出戀情，但都無疾而終。

蘇卡諾3年後病死獄中，黛薇夫人成為單親媽媽，回到印尼投資石油、天然氣等事業，並成立基金會替弱勢、環境和動保等發聲；女兒成年後她移居紐約，因與菲律賓第4任總統孫女明妮起口角，氣不過直接拿玻璃瓶怒砸，導致對方臉上被縫了37針，被判了60天監禁。不過，黛薇夫人在監獄裡接受美國《紐約時報》採訪時，語出驚人地說監獄生活就像「住學生宿舍一樣快樂」。

回到家鄉日本定居後，53歲的黛薇夫人拍攝全裸寫真《秀雅》，衝擊保守的印尼社會，引起不小的反對聲浪，認為有辱「蘇卡諾」這個高貴的姓氏，一向做自己的黛薇夫人哪管外界眼光，活躍於日本演藝圈，犀利的批評日本政界、文化界人士。某次日本右翼到她家樓下抗議，黛薇夫人沒在怕的，連丟了3個花盆砸爛駐守的宣傳車，登上日本各大媒體頭條；除此之外，她錄TBS綜藝節目《老婆是怪物二》，不滿某33歲女來賓多次批評自己，氣得連甩對方三個巴掌，換來挨告、賠錢的下場。另外，黛薇夫人和北韓金氏政權關係密切，常是平壤的座上客，還公開支持北韓發射導彈，再度惹上爭議。

人生比八點檔還要精彩就算了，健康狀況也很不科學，80歲的黛薇夫人從來沒有掉牙、蛀牙，歸功於每天刷5次牙的好習慣，骨質年齡只有58歲，肌力更是40幾歲而已，唯一要注意的是血管逐漸硬化。黛薇夫人對健康報告很滿意，透露每天早上7點一定要吃早餐，喜歡吃酪梨、蛋、果汁、水、咖啡和維他命，10點會到院子曬太陽10分鐘合成維生素D，並維持運動習慣，天天走3公里的路。

(中時新聞網)